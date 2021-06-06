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Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

BURSASPOR Kulübü'nün 29'uncu başkanı Hayrettin Gülgüler oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2021 Pazar 09:58
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Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler oldu

Koronavirüs sebebiyle özel izin ile çoğunluk aranmadan tek oturumda gerçekleşen kongreye bin 592 üye katıldı, üyelerin bin 502’sinin oy kullanabilir olduğu açıklandı. 3 adaylı seçimde; mevcut başkan Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz yarıştı. Divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda faaliyet ve mali rapor ile ilgili bilgi verildi. Erkan Kamat yönetimi, yapılan açık oylama ile ibra edildi. Yapılan oylamada, kullanılan bin 173 oyun 652'sini alan Hayrettin Gülgüler başkan seçildi. Denetim Kurulu seçimlerini de, Hayrettin Gülgüler’in listesi kazandı. Bursaspor’un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler yaptığı konuşmada, genel kurul üyelerinin tamamına teşekkür ettiğini belirterek, “3 ay boyunca bizleri bir araya getiren Emin Adanur ve ailesine çok teşekkür ederim. Camiaya söz veriyorum, ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Hayal satmayacağız" dedi.

Hayrettin Gülgüler'in daveti üzerine kürsüye gelen ve yönetim kurulu listesinde yer alan Emin Adanur, tüm genel kurul üyelerine teşekkür etti. Adanur, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Süper Lig'e döneceklerinin altını çizerek, şunları söyledi;

“Çok mutluyuz, çok güzel bir gün oldu. 3 adaylı, çok nezaketli bir seçimdi. Bursaspor’un bundan sonraki seçimleri için de çok güzel bir örnek olabilecek bir seçimdi. Bursaspor camiasına, hepimize hayırlısı olsun. Bu hafta, inşallah Allah izin verirse bizim elzem ödemelerimiz var, onları halledeceğiz. Kendimize 45 günlük süre verdik, tüm mesaimizi tahtaya harcayacağız. Tahtayı kesinlikle açacağız. Gerekli transferleri yaptıktan sonra Süper Lig bizim için kolay olacak inşallah. Biz çok büyük bir camiayız. Şampiyon bir camiayız, Şampiyonlar Ligi’ne gittik, buraya çok güzel kulüpler geldi. Marka değerimiz çok yüksek. Bir kazadan dolayı buradayız, Allah izin verirse bu yıl hak ettiğimiz Süper Lig’e geri döneceğiz. Mustafa Er ile devam ediyoruz, Pablo Martin Batalla da ekibe geldi. Mustafa hocamız bu sene gereken tüm güveni verdi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporBaşkanSeçimHayrettin Gülgüler
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