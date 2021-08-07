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Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu; Türk spor tarihinde kadın boksunda, olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:43
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Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı

Buse Naz Çakıroğlu; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 51 kilo finalinde Bulgar Stoyka Krasteva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda ilk kez boy gösteren Fenerbahçeli milli boksör; ilk turu bay geçti. Avrupa'nın en teknik boksörü seçilen Çakıroğlu; 2'nci turda Özbekistan'dan Turnusoy Rakhimova'yı 3-2, çeyrek finalde Tayland'dan Jutamas Jitpong'i 5-0, yarı finalde de Tayvanlı Huang Hsiao Wen'i 5-0 yenerek finale yükselmişti. Finalde Bulgar Stoyka Krasteva ile karşı karşıya gelen Çakıroğlu, rakibine 5-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıBuse Naz ÇakıroğluBoksMadalyaGümüş Madalya
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