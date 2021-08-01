Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat madalyasını garantiledi

Kokugikan Arena'da ringe çıkan Milli boksör, karşılaşmanın başında üstünlüğünü kurdu. İlk raundu 4-1 kazanan Buse Naz, ikinci raundu ise rakibine sayı vermeden 5-0 kazanmayı bildi. İyi oyununu son raundda da sürdüren Çakıroğlu, 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.



YARI FİNALDE RAKİP ÇİN TAİPEİSİ'NDEN



Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nun 51 kilo yarı finalindeki rakibi ise 4 numarılı seribaşı Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu. Milli boksör, yarı final maçına 4 Ağustos'ta çıkacak.