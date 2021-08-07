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Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu

Sürmeneli, kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:45
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Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu oldu.

Milli boksör, 69 kilo finalinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu yenerek kadın boksunda olimpiyat tarihinin ilk, Türkiye'nin Tokyo'daki 2'nci altın madalyasını kazandı.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez ringe çıkan Trabzonsporlu boksör Busenaz Sürmeneli, finale kadar tüm rakiplerini 5-0 mağlup etti. İlk turu bay geçen Sürmeneli; 2'nci turda Polonyalı Karolina Koszewska, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko, yarı finalde ise Hindistandanlı Lovlina Borgohain'i  5-0 yenerek finale yükseldi. Sürmeneli, finale kadar rakipleri karşısında hiç raunt kaybetmedi.

Finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu karşısında ilk raundu kaybeden Busenaz Sürmeneli, ikinci rauntta beraberliği yakaladı. Final raundunda da üstünlük kurmayı başaran Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Busenaz Sürmeneli2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıBoksşampiyonMadalyaAltın Madalya
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