Büyük Atatürk Koşusu için 3 bin atlet kayıt yaptırdı

ANKARA - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 25 Aralık Pazar günü 87’ncisi gerçekleştirilecek olan Büyük Atatürk Koşusu öncesi basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Çintimar’ın yanı sıra, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Soner Başkaya, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdullah Albunar ve basın mensupları katıldı.





“ORGANİZASYONDA 100 BİN TL’LİK ÖDÜL OLACAK”





87’nci Büyük Atatürk Koşusu’nda sporcu katılımı olarak en büyük seviyeye ulaştığını belirten Çintimar, bundan önceki yıllarda en fazla 1733 kişiyle koşulduğunu ama şu an cipli sistemde 3 bine yakın kayıt olduğunu söyledi. Organizasyonun 100 bin TL’lik bir ödülle gerçekleştirileceğini kaydeden Çintimar, “Amatör Sporlar Ankara Bölge Müdürlüğü de burada ödül verecek. Biz Büyük Atatürk Koşusu’nun hem katılım olarak hem yarışma güzergahı olarak hem de gün olarak değişmesi ile alakalı bir anket yaptık. Bu anket neticesinde çıkan sonuç gereği Pazar gününe aldık. Bundan sonraki Atatürk Koşuları’nın da Atatürk’ün Ankara’ya gelişi haftasının Pazar gününe denk gelen gün koşulmasını arzu ediyoruz. Herkes Atatürk Koşusu’nda koşmak istiyor ama hafta içine denk geldiğinde herkesin mesai saati, il dışından katılacakların gelememe sorunları oluyordu. Bu sene bu sorunların tamamını aşmış durumdayız” dedi.





“YAŞ GRUPLARINDA DA ÖDÜLLER VERİLECEK”





Parkuru eski parkura almak istediklerini ama valilikle yapılan görüşmede güzergah üzerindeki okullarda Pazar günü sınavlar olduğu için bundan dolayı eski parkura alınamadığını ifade eden Çintimar, “Önümüzdeki yıl tekrar eski parkura alınması için tekrar Sayın Valimizle bu konuyu görüşeceğiz. Buradaki en önemli etken, bütün herkesin bu yarışı koşabilecek zaman diliminin olmasıydı. Bundan önceki Büyük Atatürk Koşusu’nda sadece ilk 3 genel klansman ve ilk 6’ya ödüller veriliyordu. Bu sene sadece genel klasmana değil, yaş gruplarında da ödüller ve madalyalar verilecek. Masterlar dediğimiz 35-40-45 gibi her yaş grubuna göre uluslararası standartlarda olduğu şekilde burada master sporculara ödülleri verilecek. Dolayısıyla kendi yaş grubunda koşan herkes ödülünü almış olacak” diye konuştu.





Çintimar, Yarışın önümüzdeki yıllarda ödüllerin daha arttırılması halinde uluslararası sporcuların da katılımına sahne olacağını belirtirken, Türkiye’de olimpiyat kotası anlamında 14 yarış olduğunu ve yarış olmayacağını ifade eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.