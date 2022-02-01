Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,003.20
ALTIN
773.98
DOLAR
13.37
STERLİN
18.00
EURO
15.03
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel...
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi alacak
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2...

Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 10:36
Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama

RİZE - Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar üzerine, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur” denildi.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında takımımızın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun mutsuz olduğu, memnuniyetsizliğini yönetimle paylaştığı ve cuma gününe kadar süre verdiği, aksi taktirde istifa edeceği paylaşımları yapılmaktadır. Kendini bilmez Rizespor haini birkaç çapulcunun yönetimimizi ve teknik direktörümüzü bir tartışma ortamının içine çekmesi ve bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmasının planlı bir yıpratma operasyonun bir parçası olduğunun farkındayız" denildi.

'UYUMLU BİR BİRLİKTELİK SÖZ KONUSUDUR'
 

'Gerçek Rizespor taraftarına saygıyla duyurulur' başlıklı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur. Kendisinin başarılı olacağından ve görevini hakkıyla yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Buradan senaryo devşirerek yönetimimizi ve teknik heyetimizi töhmet altında bırakma çabası Rizespor hainleri için sonuçsuz kalacaktır. Gerçek Rizespor taraftarlarımıza saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporIstifaHamza Hamzaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar yurda döndü
Şampiyonlar yurda döndü
Grand Prix Zagreb Open'da Türk rüzgarı esti
Grand Prix Zagreb Open'da Türk rüzgarı esti
Trabzonspor’da 6 transfere imza töreni düzenlendi
Trabzonspor’da 6 transfere imza töreni düzenlendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans