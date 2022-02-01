Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama

RİZE - Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği yönündeki iddialar üzerine, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur” denildi.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında takımımızın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun mutsuz olduğu, memnuniyetsizliğini yönetimle paylaştığı ve cuma gününe kadar süre verdiği, aksi taktirde istifa edeceği paylaşımları yapılmaktadır. Kendini bilmez Rizespor haini birkaç çapulcunun yönetimimizi ve teknik direktörümüzü bir tartışma ortamının içine çekmesi ve bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmasının planlı bir yıpratma operasyonun bir parçası olduğunun farkındayız" denildi.

'UYUMLU BİR BİRLİKTELİK SÖZ KONUSUDUR'



'Gerçek Rizespor taraftarına saygıyla duyurulur' başlıklı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur. Kendisinin başarılı olacağından ve görevini hakkıyla yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Buradan senaryo devşirerek yönetimimizi ve teknik heyetimizi töhmet altında bırakma çabası Rizespor hainleri için sonuçsuz kalacaktır. Gerçek Rizespor taraftarlarımıza saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.