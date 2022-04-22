Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-6

1'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Fabricio, Kim Min-Jae'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

9'uncu dakikada Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan'dan sekti. Serdar Dursun ceza sahası içinde yakaladığı topu Rossi'ye gönderdi. Rossi'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

31'inci dakikada sol arka adalesinde sakatlık yaşayan Alper Potuk yerde kaldı. Futbolcu ilkyardım ekipleri eşliğinde sahayı sedye üzerinde terk etti. Alper'in yerine Ronaldo Mendes oyuna girdi.

34'üncü dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda kalenin sağındaki Crespo'nun şutunda top kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle az farkla dışarı çıktı.

43'üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında Crespo'nun sağ kanattan ortasında Mendes'in topa elle müdahalesinde oyun kısa süreli durdu. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Dursun takımını öne geçirdi. 0-2.

45+7'nci dakikada ceza sahasında Eren Albayrak'ın Fenerbahçeli İrfan Can'a müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+8'inci dakikada Serdar Dursun'un kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 0-3.

48'inci dakikada rakip ceza sahasında Pohjanpalo'nun şutunda top kaleci Altay'da kaldı.

50'nci dakikada sağ kanattan ilerleyen Nazım'ın Rizespor ceza sahasında asistinde Arda topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kaleci Gökhan'dan seken topu Serdar Dursun ağlarla buluşturdu. 0-4.

65'inci dakikada Arda'nın ceza sahasına yaptığı ortada Valencia topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-5.

66'nci dakikada Fenerbahçe'de Crespo sakatlanarak saha kenarına alındı. Futbolcu tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

75'nci dakikada ceza sahasının solunda Arda'nın pasında Rossi, Zajc'a topu aktardı. Zajc'ın sağ köşeye doğru gönderdiği topu Nazım ağlara gönderdi. 0-6.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

BAŞKAN VE YÖNETİCİLER STADYUMDAN AYRILDI

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmanın 78'inci dakikasında stadyumdan ayrıldı.