Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1401.46
ALTIN
501.75
DOLAR
8.8627
STERLİN
12.0123
EURO
10.2888
Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak
Final Üniversitesi, öğretim elemanı...
Ankara Sincan’da satılık daire
Ankara Sincan’da satılık daire
Fatih’te satılık arsa
Fatih’te satılık arsa
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Ligde 8 haftada sadece bir puanı bulunan ev sahibi ekip bu sonuçla son sırada yer alırken, maçı 10 kişi tamamlayan konuk Galatasaray ise iki maçlık mağlubiyetin ardından iki maçlık galibiyet serisi yakalayarak puanını 14’e yükseltti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2021 Pazar 21:27
0 Okunma
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3

5’inci dakikada, sağ kanattan Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Holmen'in uzaklaştıramadığı top, Mohamed’in önünde kaldı, altıpas önünden onun sol ayağıyla gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

10’uncu dakikada Berkan’ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şu az farkla yandan dışarıya çıktı.

17’nci dakikada Umar’ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Sabo, bekletmeden pasını içeriye doğru çıkardı, arkadan gelen Pohjanpalo’nın boş pozisyonda gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

26’ncı dakikada sol kanattan Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Sabo ön direkte kafayla topu arkaya aşırttı, devamında Selim’in kafayla kaleye gönderdiği şutu savunma uzaklaştırdı ancak kısa düşen top altıpasın gerisindeki Pohjanpalo’nun önünde kaldı, onun vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

45’+4’üncü dakikada Alpaslan’ın uzaktan yerden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan iki hamlede kontrol etti.

45+5’inci dakikada Van Aanholt'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topla buluşan Feghouli'nin, meşin yuvarlağı düzelterek vuruşunda Gökhan sol köşeden uzanarak son anda topu uzaklaştırdı.

48’inci dakikada sol kanattan Ömer’in yerden ortasına ön direkte iyi hareketlenen Mohamed’in gelişine kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.

54’üncü dakikada Halil’in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta Gökhan topu kornere çeldi.

56’ncı dakikada Pohjanpalo’nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Muslera son anda uzanarak kornere çeldi.

60’ıncı dakikada Halil’in ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktasının sağından kaleye gönderdiği top, yandan az farkla dışarıya çıktı.

63’üncü dakikada Halil’in pasında Berkan’ın ceza sahası yayının sağından gelişine kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

75’inci dakikada Kerem’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer’in gelişine altıpasın üzerine çıkardığı meşin yuvarlağı Mohamed bekletmeden kaleye gönderdi, top ağlarla buluştu: 2-2.

78’inci dakikada Djokovic’in sol kanattan ortasında kale önünde topla buluşan Pohjanpalo’nın kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

86’ncı dakikada Phiri ceza sahası içerisinde hızlı davranıp topu Berkan’dan kaptı ancak daha sonra Berkan’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık Berkan’a doğrudan kırmızı kart göstererek oyundan ihraç ederken, ardından penaltı noktasını işaret etti.

88’inci dakikada penaltı atışını kullanan Boldrin’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

90+9’uncu dakikada Phiri’nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Pohjanpalo’nun penaltı noktasının sağından vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+11’inci dakikada Diagne sağ kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı, arka direkte topla buluşan Morutan’ın boş pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti

Karşılaşma 3-2 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

Son Güncelleme: 04.10.2021 09:33
Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporGalatasaraySüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-1 
Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-1 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-2
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-2
Moussa Sow ikinci başkan, kardeşi ise Babaeskispor’a başkan oldu
Moussa Sow ikinci başkan, kardeşi ise Babaeskispor’a başkan oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans