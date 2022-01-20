Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna kattı

RİZE - Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği Kubilay Kanatsızkuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş’u transfer etti. Çaykur Didi Stadyumu’nda Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Didi Stadyumu’nda başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Kubilay Kanatsızkuş’a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz” denildi.