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Çevre yolunda dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:40
Çevre yolunda dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan milli kayakçı Zana Öztünç (25), kış aylarında Norveç, İsveç ve İtalya'da yapılacak yarışlara çevre yolunda hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu, bu yıl dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki antrenörler tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı. Daha sonra bu sporda kendisini geliştiren Öztunç, kısa sürede milli takıma girmeyi başardı. Milli sporcu Öztunç, bu yılki kış olimpiyatlarında ise dünya şampiyonu olmak için hazırlıklarını Yüksekova çevre yolunda sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu, "Bu yıl Norveç, İsveç ve İtalya’da yapılacak yarışlara hazırlanıyorum. Dünya şampiyonluğunun kotasını alarak, büyükler dünya kupasını almak için mücadele edeceğim. Milli takımda hem Hakkari adına hem Türkiye adına milli takımda sporcu olarak ülkemizi temsil ediyorum. 100’ün üzerinde milliliğim var. Yarıştığım ülke sayısı ise 33'tür" dedi.

'HER YARIŞTA PUANLARIMI DAHA DA YENİLEMEYE BAŞLADIM'

Bireysel olarak günde 3 saat Yüksekova çevre yolunda çalışan Öztunç, amacının dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Bugüne kadar aldığı başarıları da anlatan Öztunç, şunları kaydetti:

"Bayrakta Balkan 3’üncülüğü aldıktan sonra Avrupa’daki uluslararası yarışmalara katıldım. Orada da çok ciddi dereceler aldım. Kendi branşımda ilk dünya kupasına Türkiye’den katılan ben oldum. 2017 yılında Rusya’da dünya 8’inciliği, bayrak yarışında dünya 4’üncülüğü aldım. Bu da beni biraz daha umutlandırıldı. Daha çok çalışmaya başladım. Her yarışta kendi puanlarımı daha da yenilemeye başladım. Slovenya’da yapılan yarışmada Avrupa şampiyonasında 150 kişi arasında iki atış kaçırarak 25'inci sırada yer aldım. İnşallah atışlarımı düzelterek daha güzel dereceler elde edeceğim. Bunu için de çok çalışıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre YoluHakkariDünya şampiyonluğuMilli Kayakçı Zana Öztünç
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