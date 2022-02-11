Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
793.94
DOLAR
13.49
STERLİN
18.33
EURO
15.39
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere kadrolu personel alıyor
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görev...
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlar kiraya verilecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait...

Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu 

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi gerçekleştirildi. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldığı kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 16:18
Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu 

8 takımın yer alacağı ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.  

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANVEKİLİ ALİ DÜŞMEZ: TÜRKİYE KUPASI HER ZAMAN HEYECAN VERMİŞTİR, VERMEYE DE DEVAM EDECEKTİR

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız bu macera, 8 takıma kadar düştü. 124 maçı idrak ettik. 7 maç kaldı. Güzel, heyecanlı maçlar izledik. Maçların yüzde 40'ı uzatmalara gitti. Büyük heyecana sahip oldu Türkiye Kupası. Türkiye Kupası her zaman heyecan vermiştir, vermeye de devam edecektir. Tek maçlı sistemin büyük sürprizlere açık olduğu biliniyor. Favori olan takımların da kaybettiğini görebilme ihtimalimiz var. Bu sene de büyük sürprizler oldu. Son 8 takım içinde 3 eski şampiyon var. 5 takım hiç kazanmamış. Onlar da bu sene kazanabilir" ifadelerini kullandı.

ZTK'DA ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE: 

ÇEYREK FİNAL:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor -  Gaziantep FK

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

YARI FİNAL:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor / Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor -  Gaziantep FK / Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıÇeyrek FinalFinalFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresunspor, 50 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor
Giresunspor, 50 yıllık galibiyet özlemine son vermek istiyor
Giresunspor iki takviyeyle transfer sezonunu kapattı
Giresunspor iki takviyeyle transfer sezonunu kapattı
Giresunspor, Portekizli Chiqunhio ile sözleşme imzaladı
Giresunspor, Portekizli Chiqunhio ile sözleşme imzaladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans