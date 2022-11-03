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Ciritte 'joker' ata Ã§ipli Ã¶nlem

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:20
Ciritte 'joker' ata Ã§ipli Ã¶nlem

ERZURUM - TÃ¼rkiye Geleneksel AtlÄ± Spor DallarÄ± Federasyonu tarafÄ±ndan Erzurum'da dÃ¼zenlenen 1'inci Lig maÃ§larÄ± devam ediyor. Federasyon, karÅŸÄ±laÅŸmalarda 'joker' at kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§ipli Ã¶nlem aldÄ±. MÃ¼sabaka Ã¶ncesi hakemler, cihazla atlarÄ±nÂ boyun derisi altÄ±nda bulunan Ã§ipleri tek tek kontrol ediyor.

Hafta sonlarÄ± Erzurum cirit sahasÄ±nda dÃ¼zenlenen mÃ¼sabakalara 8'i UÅŸak, 7'si Erzurum ve biri de Sivas'tan olmak Ã¼zere toplam 16 takÄ±m katÄ±lÄ±yor. Geleneksel spor dallarÄ± arasÄ±nda en popÃ¼ler olan ata sporu ciriti sevenler tribÃ¼nleri dolduruyor. Federasyon, zevkli ve heyecanlÄ± geÃ§en mÃ¼sabakalarda 'joker' at kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§ip uygulamasÄ± getirdi. Hakemler maÃ§ Ã¶ncesi ellerindeki cihazla atlarÄ±n boyun kÄ±smÄ±ndaki deri altÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§ipleri kontrol ederek kimlik tespiti yapÄ±yor.

'HER ATIN KÄ°MLÄ°ÄžÄ° VAR'

TÃ¼rkiye Geleneksel AtlÄ± Spor DallarÄ± Federasyon BaÅŸkanÄ± ZÃ¼beyir BekiroÄŸlu, 16 takÄ±m iÃ§erisinden Ã§Ä±kacak olan en baÅŸarÄ±lÄ± 4 takÄ±mÄ±n ÅŸampiyonluk iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸini sÃ¶yledi.Â Geleneksel Spor DallarÄ± Federasyonu'ndan ayrÄ±larak, AtlÄ± Spor DallarÄ± Federasyonu'nu kurduklarÄ±nÄ± belirten BekiroÄŸlu ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Erzurum'da 1'inci Lig mÃ¼sabakalarÄ± oynanÄ±yor. HalkÄ±mÄ±zÄ±n ata sporu cirite karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ilgisi var. Oynanan maÃ§lar bir futbol maÃ§Ä± kadar ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Birinci ligde16 takÄ±m var. 8'i UÅŸak, 7'si Erzurum ve biri de Sivas'tan. Erzurum'dan, sonra UÅŸak'ta son grup maÃ§larÄ± yapÄ±lacak. 16 takÄ±m iÃ§erisinden Ã§Ä±kacak olan en baÅŸarÄ±lÄ± 4 takÄ±m ÅŸampiyonluk iÃ§in mÃ¼cadele edecek. Åžu anda 1500'Ã¼n Ã¼zerinde atÄ±mÄ±z ve Ã§ok sayÄ±da aktif olmayan kulÃ¼plerimiz mevcut. Geleneksel Spor DallarÄ± Federasyonu'ndan ayrÄ±larak AtlÄ± Spor DallarÄ± Federasyonu'nu kurduk. Federasyonumuz bundan sonra daha Ã§ok faaliyet iÃ§erisinde yer alacak. Sadece ligler, yÃ¶resel festivaller deÄŸil bu sporun TÃ¼rkiye'nin her yerinde yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve yapÄ±lmasÄ± iÃ§in gerek yerel yÃ¶netimlerle gerekse devlet destekli projelerimizi artÄ±racaÄŸÄ±z. Ä°l ya da federasyon maÃ§larÄ±na katÄ±lan atlarÄ±n tamamÄ± Ã§ipli. Her atÄ±n kimliÄŸi var. Sporcu atÄ±ndan baÅŸka bir atÄ± burada koÅŸturamaz. Ã‡ipler sayesinde, hangi atÄ±n aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±, yarÄ±ÅŸÄ±p yarÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ± gibi bilgiler bulunmakta. MaÃ§ Ã¶ncesi sporcular gibi atlara da kimlik kontrolÃ¼ yapÄ±yoruz."Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CiritJokerCip
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