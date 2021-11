Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı görkemli bir törenle tamamlandı

97 teknenin ve ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcunun şampiyonluk için mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı'nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı 31 Ekim Pazar akşamı Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli ödül töreni ile sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Ödül Törenin de sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Ulusal ve uluslararası yüzlerce sporcuyu, doğal güzellikleriyle nam salmış cennet Türkiyemiz'de böylesi güzel bir organizasyonda ağırlamak hepimiz için gurur vesilesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, turizmin gelişen ve değişen yüzünü oluşturan bir olgu olan spor turizminin ülkemizin kültürel değerlerine ve kalkınmasına kattığı artı değerin farkında olarak böylesi anlamlı organizasyonlara paydaşlık etmekten kıvanç duyuyoruz. Gelenekselleşmiş bir şekilde bu yıl ikincisi düzenlenen yat yarışları; bir spor müsabakası olmaktan öte, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı uluslararası buluşmalarla pekiştiren kültürel birlikteliklerdir ve ülkemizin dünya çapında tanıtımına hizmet etmeleri açısından da son derece önemlidir. Ne mutlu bizlere ki; sporcularımıza ev sahipliği yapan Ege denizimizin eşsiz koyları ve gözbebeğimiz İstanbulumuz, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra; spor turizminin de başlıca mekanları olarak karşılık bulmaktadır" dedi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da, ''Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı bu yıl 2. defa düzenlendi. Henüz çok genç bir organizasyon olmasına rağmen gerek uluslararası gerek ulusal anlamda gördüğü büyük ilgi bizleri gururlandırıyor. Yarışın ikinci etabı; iki kıtanın buluştuğu, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda İstanbul'da gerçekleşti. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan olan bu Yarış'a birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya yansıttı. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin, kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, ''Türkiye'de hizmet verdiğimiz 40 yıl boyunca, ihracat ürünlerimizi dünyaya taşıyarak Türkiye'nin tanıtımı açısından aktif bir rol oynamaya gayret ettik ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacak projelerde yer aldık. Dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımına hizmet edecek bu müsabakanın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz'' dedi.

Konuşmaların ardından önce yarışların üçüncü gününde gerçekleştirilen Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'nı kazanan takımlar açıklandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. ULUSLARARASI YAT YARIŞI BİRİNCİSİ WINGS OF OZ OLDU

Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'nı kazanan takımlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslar arası Yat Yarışı kazananlara ödülleri verildi. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslar arası Yat Yarışı Birincisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings of Oz oldu. Wings of Oz, IRC 2 OVERALL Birinciliğini de kazanırken, ödülleri İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak tarafından sunuldu.

IRC O OVERALL Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE olurken, ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten takdim etti.

IRC 1 OVERALL Birinciliğini ise Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION takımı elde etti. Trofe kupasını DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Efe Başaran tarafından sunuldu.

IRC 3 OVERALL Birinciliği'ni Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS takımı kazanırken, ödüllerini Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi.

IRC 4 OVERALL Birincisi ise Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇIĞLI BELEDİYESİ-BEAR SAILING takımı oldu. Kazanan takıma ödülü Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanı SG Yarbay Özgür Koçan tarafından sunuldu.

GEZGİN A OVERALL Birincisi Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki kadın yelken takımı Sağkal Derneği-VAMOS'a ödülü Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran verdi.

GEZGİN B OVERALL Birincisi Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE takımına ise ödülü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Spor Turizmi ve Spor Organizasyonları Sorumlusu Serhan Sarı takdim etti.

GEZGİN C OVERALL Birincisi Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1 Piri Reis Üniversitesi'ne ödülü Borusan Pazarlama İletişim Müdürü Gamze Şulen tarafından verildi.

SB GENEL OVERALL Birincisi Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA'ya ödülü Hyatt Regency İstanbul Genel Müdürü Arcan Bayraktaroğlu sundu.

SB GRUP OVERALL Birincisi Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK'e ödülü Ruck And Maul CEO'su Nedim Kızılkaya tarafından verildi.

KADIN VE ÜNİVERSİTELİ SPORCULARA DA ÖDÜL

Bu yıl ilk defa üniversite takımları ve kadın sporculardan oluşan yelken takımları için kategoriler açıldı.

Bu yıl bir yenilik olarak ilk defa yarışlarda yer alan üniversite takımlarını ve kadın sporculardan oluşan yelken takımlarını desteklemek bu sporcuların yelken sporu içerisindeki varlıklarını desteklemek adına sınıflar açılarak kazananlara özel ödüller verildi. Kadın kategorisindeki ödülleri DHL Express Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Özer Sağkan tarafından verili.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Kadın Yelkenciler Kategorisi Birincisi Angels of CMC Holding,

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Kadın Yelkenciler Kategorisi İkincisi Kupa Kızı-Setur Marina,

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Kadın Yelkenciler Kategorisi Üçüncüsü Kadın Yelkenciler Derneği oldu.

Üniversiteler kategorisinde kazanan takımlara ödülleri ise Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak tarafından sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Üniversite Takımları Kategorisi IRC Birincisi Doğuş Üniversitesi-PUPA

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Üniversite Takımları Gezgin Kategorisi Birincisi Piri Reis Üniversitesi-Sarı 1

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Üniversite Takımları Sports Boat Kategorisi Birincisi Beyken Üniversitesi takımı oldu.

Ayrıca e-Sailing turnuvası ödülleri de verildi.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen e-Sailing turnuvasına 6 ülkeden (İsveç, Ukrayna, İsviçre, İspanya, İngiltere ve Türkiye) 32 sporcu katıldı. Ulusal ve uluslararası online katılımla gerçekleşen ve e-Sailing TV'den yayınlanan turnuvada, yelkenciler kendi tekneleri ile yarıştılar. Kazananlara ödülleri İstanbul Açıkdeniz Yat Kulubü Başkan Yardımcısı Engin Yuvaktaş tarafından verili.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı e-Sailing Turnuvası Birincisi- Kaan Mazlumca-Türkiye

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı e-Sailing Turnuvası İkincisi- Richard Davies-İsviçre

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı e-Sailing Turnuvası Üçüncüsü- Ernest Melnykov-Ukrayna

MUĞLA VE İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ BİR ŞÖLEN

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Türkiye'nin marka şehirlerinden turizm başkenti Muğla'da, Halikarnas Kupası için 25-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti.

İstanbul etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı önünde gerçekleşen törenle başladı. Muhteşem manzaralı Boğaz parkurunda, izleyiciler Galataport İstanbul'da etkinliği daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı yakaladılar.

Dünyanın dört bir yanından katılan yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı kapsamında 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası (Boğaziçi'nde), 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası (Yeşilköy Parkurunda) ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Yeşilköy Parkurunda)yarışları düzenlendi.

Barbaros Hayreddin Paşa Kupası kesin sonuçları şöyle;

IRC 0 sınıfı

1. Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE

2. Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA SAILING TEAM-SHAK SHUKA

3. Murat Anılır yönetimindeki DHO TAYFA

IRC 1 sınıfı

1. Eren Özdal yönetimindeki ANGELS OF CMC HOLDING-GOBLIN3

2. Cenk Tekkaya yönetimindeki NISSAN-FIFTYFIFTY

3. Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION

IRC 2 sınıfı

1. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki WINGS OF OZ

2. Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM KİMYA CHEESE

3. Onur Bilgen yönetimindeki LOGO

IRC 3 sınıfı

1. Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS

2. Berk Gürpınar yönetimindeki HYATT REGENCY-GEMINI SAILING

3. Orkun Öz yönetimindeki DHL SAILING TEAM ALCHERA

IRC 4 sınıfı

1. Gül Çelikel yönetimindeki KUPA KIZI-SETUR MARINAS

2. Peyvend Öksüz yönetimindeki KADIN YELKENCİLER SPOR KULUBÜ DERNEĞİ-VOLITAN

3. Boran Burcu yönetimindeki LINEA ROSSA-ANKA

Gezgin (A) sınıfı

1. Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS

2. Burak Algon yönetimindeki MY FIRST

3. Mustafa Erol yönetimindeki LUNA

Gezgin (B) sınıfı

1. Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE

2. Cavit Aksoy yönetimindeki LUCE

3. İbrahim Tunay Can yönetimindeki FORTUNA

Gezgin (C) sınıfı

1. Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1

SB GENEL

1. Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA-NIMBUS

2. Hulki Özcan yönetimindeki ADIOS

3. Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki GISBIR-SENSEI

SB GRUP

1. Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

2. Alp Güçer yönetimindeki MASKOT

3. Poyraz Abda yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA