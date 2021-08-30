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Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 2-2

Süper Lig'n 3'üncü haftasında Avrupa yorgunu Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği ve son 20 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar 3 maç sonunda ligde ilk puanını alırken, Göztepe ise 2 puana yükseldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:31
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Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 2-2

11'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Faycal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Goutas, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0 

23'üncü dakikada bu kez sol kanattan Fayçal'ın kullandığı köş vuruşunda ön direkte yine Goutas kafayı vurdu, savunmadan seken top tekrar kornere çıktı.

30'uncu dakikada sağ kanattan Göztepe adına serbest vuruşu Kahraman kullandı. Ceza alanına etkili gönderdiği topa Kerim kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı. 

39'uncu dakikada kaleci İrfan'ın hatalı pasında topu kapan James yerden kaleye göndermek istedi, top yandan dışarı çıktı. 

44'üncü dakikada Fayçal Fajr, ceza alanı dışından kaleyi karşısına alıp, plase şutunu çekti, top yandan auta gitti.

51'inci dakikada ceza alanında Jahovic'in indirdiği topa Halil gelişine sol ayağı ile çok sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu. 1-1

66'ncı dakikada sağdan Fayçal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Camara'nın vuruşunda top direkten döndü, iyi takip eden Goutas kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-1

69'uncu dakikada Sivasspor'dan Kayode, rakibi Nwobodo'ya yaptığı müdahale sonrası önce sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal ederek Kayode'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 

82'inci dakikada sağdan Halil'in ceza alanına gönderdiği topla buluşan Beykan'ın şutunu kaleci Muammer engelledi. Hakem pozisyonda Beykan'ın kaleciye faul yaptığını belirledi. 

84'üncü dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu alan Halil, sağ kanattan ceza alanına yerden gönderdi. Uzak kale dibinde Beykan yerden vuruşla topu ağlarla buluşturarak maça bir kez daha denge getirdi: 2-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporGöztepeSüper LigFutbol
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