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Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz

Süper Lig'de pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek 1 puanı bulunan Yukatel Denizlispor kenetlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ekim 2020 Cuma 13:00
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Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz

DENİZLİ - Başkan Ali Çetin, bu hafta kötü gidişe son vereceklerini söyledi. Sezona kötü başladıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Her şeye rağmen teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Çok çalışarak bugünleri geride bırakacağımızdan hiç şüphemiz yok. İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

Umutsuz olmadıklarını anlatan Çetin, "Oynadığımız 3 maçta 2 yenilgi almak bizi üzdü. Bu gibi durumları daha önceki yıllarda da yaşadık. Daha yolun başındayız ve önümüzde uzun bir sezon maratonu var. Biz teknik heyet ve futbolcularımıza olan inancımızı hiç kaybetmedik. Birlik beraberlik içerisinde kara bulutları dağıtacağız. Evimizde ilk galibiyetimizi alacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Denizlispor'da Sacko'nun cezası biterken yeni transfer Varela ise sakat.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigDenizlisporİttifak Holding KonyasporDenizlispor Başkanı Çetin
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