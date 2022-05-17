Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.401,65
ALTIN
933,71
DOLAR
15,89
STERLİN
19,86
EURO
16,71
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Denizlispor ligde kalmanın mutluluğunu yaşıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mayıs 2022 Salı 13:13
Denizlispor ligde kalmanın mutluluğunu yaşıyor

DENİZLİ - Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri verdiği kurtuluş savaşını kazanarak bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantileyen Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, hedeflerine alınlarının akıyla ulaştıklarını söyledi. Mehmet Uz, "Göreve geldiğimiz gün açıkladığımız hedefe ulaştık. Mevcut şartlarda en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonra hedeflerimiz daha büyük olacak" dedi.

Geçen hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanından 1 puanla dönerek Büükşehir Belediyesi Erzurumspor ile iç sahada oynanacak son maç öncesi matematiksel olarak ligde kaldığını ilan eden Denizlispor'da Mehmet Uz, 2021-2022 sezonunun ilk maçından 10 gün önce göreve geldiklerini, zaman kaybetmeden transfer tahtasını açıp kısa sürede takımı oluşturduklarını hatırlattı. Mehmet Uz, "Sezonun ilk 3 haftası neredeyse bizim için yok gibiydi. İmkanları, yapabileceklerimizi ve şartları göz önünde bulundurarak, hayal kurmadan gerçekler üzerinden yolumuza devam ettik. İlk hedefimiz takımı ligde tutmaktı. Sezon boyunca bu hedefimiz hep ilk sıradaki yerini korudu. Çok zor dönemler geçirdik ancak hiç yılmadık. 4 takımın düşecek olması sebebiyle düşme barajının 40 puanın üzerinde olacağını biliyorduk. Özellikle Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık ve son güne kadar bunu sürdürerek hedefimize ulaştık" dedi.

Denizlispor camiasının ligde kalma değil, şampiyonluk sevinci yaşaması gereken bir kulüp olması gerektiğini kaydeden Uz, "Biz mevcut şartlarda takımımızı bulunduğu konumda tutma çabası içerisinde olduk. Düşen takımların durumlarına bakıldığında bile ligde kalmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İnşallah bundan sonra hedefler daha büyük olacak, olmalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SPOR Toto 1inci LigDenizlispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup tenis turnuvası başladı
Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup tenis turnuvası başladı
Ahmet Ağaoğlu: Karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum
Ahmet Ağaoğlu: Karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans