Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
8 NİSAN CUMA
20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 NİSAN PAZAR
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
DHA