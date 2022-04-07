Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.



Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;



8 NİSAN CUMA



20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar



9 NİSAN CUMARTESİ:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz



16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan



20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan



10 NİSAN PAZAR



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol



16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler



16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler



20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



11 NİSAN PAZARTESİ



20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam