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Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Nisan 2022 Perşembe 14:40
Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

İSTANBUL -   Spor Toto Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

8 NİSAN CUMA

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 NİSAN PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

DHA

Son Güncelleme: 07.04.2022 14:41
Anahtar Kelimeler:
Atilla KaraoğlanDerbiHakem
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