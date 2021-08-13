Dev boksör Daniel Schmidt Türkiye’ye geliyor!

Daha önce Türkiye’ye hiç gelmediğini söyleyen ünlü boksör Daniel Schmidt, daha önce gelmek istediğini ve bir çok yerleri ve tarihi yerler gezmek istediğini belirtti.

Kalabalık bir konvoy ile beraber akın eden İstanbul Avrupa kıtasında Shangri-La Bosphorus’ta Teknik adam Erol Ceylan, ünlü boksörü karşılayan ilk isim oldu.

“Burası çok eğlenceli ve insanları samimi olan bir ülke. Türkiye’ye hep gelmek istemiştim fakat bir fırsatım olmadı. Hocam Erol Ceylan ile uzun süredir tanışıyoruz fakat hiç bu kadar sıcak bir istişaremiz olmamıştı. Dilerim ki bu güzel günümüz adına burada olmayı isteyeceğim ve olduğum konumdan çok mutluyum.”

Diyen ünlü boksör, samimiyetini tıpkı televizyonlarda olduğu gibi korudu.

Teşekkür ederiz kendisine.