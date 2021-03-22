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DEV DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mart 2021 Pazartesi 07:41
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DEV DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI: 1-1

14’üncü dakikada Vida’nın pasında topla buluşan Aboubakar’ın rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

15’inci dakikada Valencia’nın uzun pasına hareketlenen Osayi Samuel, ceza sahası içinde topla buluştu. Osayi Samuel, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı ve Ersin topu uzaklaştırdı.

21’inci dakikada Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

26’ncı dakikada Ljajic’in pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay kornere çeldi.

27’nci dakikada Ljajic’in ara pasında topla buluşan Atiba’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

38’inci dakikada Osayi Samuel’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nazım’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44’üncü dakikada topla buluşan Ghezzal’ın rakiplerini geçerek ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

47’nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

53’üncü dakikada Ljajic’in pasında ceza yayı içinde topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Altay parmaklarının ucu ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62’nci dakikada Ghezzal’ın pasında topla buluşan ve Tisserand’ı geçen Aboubakar, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Altay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

71’inci dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta sert şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

79’uncu dakikada Caner’in soldan yerden sert şutunda ceza sahası içi arka direkte Atiba, son anda kornere çeldi.

86’ncı dakikada Atiba’nın pasında ceza alanın hemen önünde topla buluşan Ghezzal’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

89’uncu dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ozan Tufan’ın ceza alanı önünden güzel vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

90+1’inci dakikada Caner’in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Szalai’nin indirdiği topta Gustavo'nun gelişine vurduğu top kaleci Ersin’den sekti. Ozan’ın tamamlamak istediği topu Rosier, kornere gönderdi.

90+5’inci dakikada N’Sakala’nın pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba (90+4 Necip), Ljajic (Dk.73 Mensah), Larin (Dk.89 Nkoudou), Aboubakar

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar (Dk.60 Tisserand), Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can (Dk.58 Sosa), Osayi Samuel (Dk.74 Ferdi), Pelkas, Valencia (Dk.75 Ozan), Samatta (Dk.59 Thiam)

GOLLER: Dk.47 Vida (Beşiktaş) – Dk.89 Ozan (Fenerbahçe)

SARI KART: Larin, Ghezzal (Beşiktaş) – Samatta, Valencia, Serdar, Sosa, Pelkas (Fenerbahçe)

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşFutbolSüper Lig
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