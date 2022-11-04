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DiyarbakÄ±r'da milli maÃ§ heyecanÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 16 KasÄ±mâ€™da Ä°skoÃ§ya ile DiyarbakÄ±râ€™da oynayacaÄŸÄ± maÃ§ Ã¶ncesi, DiyarbakÄ±r StadÄ±'nda hazÄ±rlÄ±klarÂ sÃ¼rÃ¼yor. Millileri ilk kez aÄŸÄ±rlayacak olan kentte, otellerin maÃ§ gÃ¼nÃ¼ne kadar rezervasyonlarÄ± dolarken,Â 33 bin kiÅŸilik stadÄ±nÂ kÄ±rÄ±lan ve hasar gÃ¶ren koltuklarÄ± yenilendi. Localar, soyunma odalarÄ± ve yedek kulÃ¼belerinin de yenileneceÄŸi statta, zeminin de maÃ§a hazÄ±r hale getirilmesi ve UEFA tarafÄ±ndan verilecek lisansÄ±n ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r, artÄ±kÂ uluslararasÄ± maÃ§lara ev sahipliÄŸi yapabilecek.Â 

04 KasÄ±m 2022 Cuma 10:43
DiyarbakÄ±r'da milli maÃ§ heyecanÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ± ilk kez aÄŸÄ±rlayacak olan DiyarbakÄ±râ€™Ä± milli maÃ§ heyecanÄ± sardÄ±. DiyarbakÄ±r StadÄ±'nda 16 KasÄ±m'da Ä°skoÃ§ya ile oynanacak hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÂ devam ediyor. 33 bin kiÅŸilik stat, 26 Ekimâ€™de tadilata alÄ±nÄ±rken, kÄ±rÄ±lan ve hasar gÃ¶ren 9 bin 500 koltuk sÃ¶kÃ¼lerek yenilendi.Â Localar, soyunma odalarÄ± ve yedek kulÃ¼belerinin yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve zeminin de maÃ§a hazÄ±r hale getirilmesi iÃ§in ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÂ hÄ±zlandÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan stat, yeni yÃ¼zÃ¼ne kavuÅŸacak ve UEFA tarafÄ±ndan verilecekÂ lisans sonrasÄ± kent artÄ±k uluslararasÄ± maÃ§lara ev sahipliÄŸi yapabilecek. Ã–te yandan kentte ise otellerin maÃ§ gÃ¼nÃ¼ne kadar olan rezervasyonlarÄ± doldu. Turizmciler deÂ maÃ§ iÃ§in kente gelecek yerli ve yabancÄ± turistleri bekliyor.

â€˜OTELLERÄ°N DOLULUK ORANI YÃœZDE YÃœZâ€™

Turizm Otel YÃ¶neticileri DerneÄŸi (TUROYD) GÃ¼neydoÄŸu Anadolu DiyarbakÄ±r BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± Kadri VarÃ§in, milli maÃ§ nedeniyle otellerin dolduÄŸunu belirterek, "Bizim otelde de 16 KasÄ±mâ€™a kadar yerlerimiz dolu. Hem turlarÄ±mÄ±zÄ±n etkisi var hem de Ä°skoÃ§yalÄ± turistlerin DiyarbakÄ±râ€™a akÄ±n etmesi de bekleniyor. DiyarbakÄ±râ€™da tarihi surlarÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ± aynÄ± zamanda oteller ve esnafÄ±n bir nebze de olsa rahatlamasÄ±na neden olacak bir maÃ§. Åžu an yÃ¼zde 100 doluluk oranÄ± var. DiyarbakÄ±râ€™da maÃ§a yaklaÅŸÄ±k 1500 yabancÄ± turist bekleniyor. Sadece Ä°skoÃ§yalÄ± deÄŸil TÃ¼rkiyeâ€™nin her tarafÄ±ndan yerli misafirlerimiz de var"Â dedi.

Kentteki bir otelin genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sercan Altun iseÂ maÃ§Ä±n duyulmasÄ±ndan bu yana gelen taleplerin Ã§ok fazla olduÄŸunu belirterek, "14, 15 ve 16 KasÄ±m geceleri yÃ¼zde yÃ¼z doluluk oranÄ± var. DiyarbakÄ±r olarak heyecanlÄ±yÄ±z. Milli takÄ±ma ev sahipliÄŸi yapmanÄ±n mutluluÄŸu iÃ§erisindeyiz. SabÄ±rsÄ±zlÄ±kla o gÃ¼nÃ¼ bekliyoruz. Åžu andan itibaren doluluk oranÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼zde 100 tamamladÄ±k. Herkeste bir bayram havasÄ± var. Talepler oldukÃ§a yÃ¼ksek. BÃ¼tÃ¼n oteller dolmak Ã¼zere" diye konuÅŸtu.Â 

STADYUM Ã‡EVRESÄ°NDE PEYZAJ Ã‡ALIÅžMASI DEVAM EDÄ°YOR

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi de stadÄ±n Ã§evresinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Park ve BahÃ§eler Dairesi BaÅŸkanÄ± GÃ¼lay Kutlu, 16 KasÄ±m iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n hÄ±zla devam ettiÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Stadyum Ã§evresi ve yollarÄ±nda peyzaj dÃ¼zenleme, bakÄ±m, temizlik, budama, toprak dolgusu ve Ã§imlendirme Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerÃ§ekleÅŸtirmektedir. Bir hafta Ã¶nce baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarda 45 bin metrekarelik alanda yabancÄ± ot budamasÄ± yaparak, zemine estetik bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kazandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. AltyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda da mevcut sulama tesisatlarÄ±nÄ± onardÄ±k. Ekiplerimiz bu alanda hafriyat ve toprak dolgusu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±. Ã‡imlendirme Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± sadece stadyum Ã§evresiyle sÄ±nÄ±rlÄ± tutmadÄ±k. Stadyuma ulaÅŸan yollarda da Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Stadyum iÃ§erisi ve Ã§evresinde yaklaÅŸÄ±k 700 aÄŸacÄ±n aynÄ± zamanda orta refÃ¼j ve kavÅŸaklarda bulunan Ã§alÄ±larÄ±n budama iÅŸlemlerini yaptÄ±k. 15 bin metrekarede ise Ã§imlendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. 16 KasÄ±mâ€™a kadar stadyuma ulaÅŸan yollar ve refÃ¼j ile kavÅŸaklarda kendi Ã¼retimimiz olan 60 bin kÄ±ÅŸlÄ±k mevsim Ã§iÃ§ek dikimi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. FarklÄ± tÃ¼r aÄŸaÃ§lar ve Ã§alÄ±larla da estetik bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±z. Herkesi DiyarbakÄ±r'a bekliyoruz."Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±DiyarbakÄ±rFutbolSahaStad
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