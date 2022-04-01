Diyarbakır’ın Kapadokya’sında rafting yarışması

DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesindeki Kapadokya'ya benzerliğiyle bilinen Gelincik Dağı eteklerinden geçen Sinek Çayı'nda rafting yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini veren Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Gelincik Dağı zirvesinde, peri bacalarının gölgesinde çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Dedik ki burası Kapadokya değil ama 'Diyardokya' olsun. Diyarbakır’ın gölgede kalmış güzelliklerini paylaşmak için gayret sarf ettik" dedi.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kentin şimdiye kadar pek bilinmeyen doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve turizme kazandırmak için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Sönmüş volkanik dağ Karacadağ'daki lav yolu, Lice'deki Birkleyn mağaraları ile Çermik'teki Şeyhandede şelalelerinin ardından yine Çermik ilçesindeki Kapadokya'ya benzerliğiyle bilinen Gelincik Dağı eteklerinden geçen Sinek Çayı'nda rafting yarışması düzenlendi. Muğla, Artvin, Van, Şırnak, Bingöl ve Tunceli gibi kentlerden gelen sporcuların katıldığı yarışmayı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile eski milletvekilleri Kutbettin Arzu ve Abdurrahman Kurt da izledi. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, yarışmanın startını verdikten sonra Gelincik Dağı parkurlarında yaklaşık 6 kilometre yürüdü.



'DİYARBAKIR GÜZELLİKLERİYLE GÜNDEM OLSUN'



Kentin doğal zenginliklerini tanıtmaya devam edeceklerini belirten Vali Karaloğlu, "Gelincik Dağı'nın muhteşem zirvesinde, peri bacalarının gölgesinde hep birlikte çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. 'Burası Kapadokya değil ama Diyardokya olsun' dedik. Orada güzel bir yürüyüş yaptık. Sonra Sinek Çayı’nın gözüne indik. Suyun çıktığı noktaya geçtik. Orada dağcılarımızın tırmanışını izledik. Bugün Diyarbakır'ın gölgede kalmış güzelliklerini insanımızla, insanlıkla paylaşmak için bir gayret sarf ettik. Emeği geçen herkese, bugünkü güzelliği yaşamamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki Diyarbakır artık bu güzellikleriyle gündem olsun. Diyarbakır gözyaşıyla anılmasın. Diyarbakır kötülüklerle anılmasın istiyoruz. Sevgi olsun, kardeşlik olsun, muhabbet olsun istiyoruz. Dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum. Muğla'dan Şırnak'a kadar ne güzel bir fotoğraftır bu. Buradan daha çok güzellikleri paylaşacağız" diye konuştu.



Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verirken, doğaya da 260 keklik salındı.