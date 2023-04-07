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Doğa sporlarında gençler için yeni bir alan: Peyk Serüven

Doğa sporlarında gençler için yeni bir alan, "Peyk Serüven" ismiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçiriliyor.

07 Nisan 2023 Cuma 17:00
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Doğa sporlarında gençler için yeni bir alan: Peyk Serüven
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğa sporları ve macerayı bir araya getiren "Peyk Serüven", doğa ile kültür içerikli programlarıyla tanınan Serdar Kılıç'ın önderliğinde organize edilecek.

Farklı doğa sporlarını içeren çok disiplinli bu branşta, 18-25 yaş arası 5 kişilik takımlar mücadele edecek. Üniversite öğrencisi gençlerin oluşturduğu takımlar, ilk olarak 8-16 Nisan tarihlerinde Bolu Taşkesti'de kampta bir araya gelerek fiziksel elemeler ve eğitimlere katılacak.

Fiziksel elemelerin ardından 26-30 Nisan tarihlerinde Isparta'da belirlenen parkurda şampiyon takım belirlenecek. Şampiyon takım, uluslararası bir müsabakada deneyim yaşamaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen bu spor organizasyonu, televizyon programı olarak izleyiciyle buluşacak. Müsabakada mücadele edecek tüm sporcuların masrafları organizasyon tarafından karşılanacak.

Açıklamada, organizasyon hakkında görüşlerine yer verilen Serdar Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Projeyi devamı gelecek şekilde planladık. Buna 'Peyk 1' diyebiliriz. Sonrası farklı coğrafyalarda yapılacak. Coğrafyayı, kültürü tanıtacak olan organizasyon, gençlere tabiat sevgisini aşılayacak ve onlara güzel alışkanlıklar kazandıracak. Bunu yaparken de ekrandaki izleyicilere zevkle izleyebilecekleri ve öğrenebilecekleri bir program sunmuş olacağız. Yarışmada sporcuların fiziksel durumları, takım çalışması, liderlik özellikleri ve spor becerilerinin değerlendirileceği bir süreç işleyecek. Örneğin bisikleti söküp tekrar birleştirebiliyor mu? Dağda emniyetli bir şekilde tırmanış yapabiliyor mu? Yaralıya ilk yardım ve tahliye konusunda bilgili mi? Bu tip kriterlere dikkat edilecek. Anadolu'dan muhteşem manzaralar eşliğinde organizasyonu tamamlayacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
DoğasporlarıPeykSerüvenSerdarKılıçGençlikveSporBakanlığı
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