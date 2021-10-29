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Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 16:27
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Doğan Erdoğan: Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi açıklama yapan genç oyuncu Doğan Erdoğan, "Galatasaray maçı bizim için çıkış maçı olacaktır" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında 31 Ekim Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana bütün futbolcular katılırken, antrenman öncesi takımın genç futbolcularından Doğan Erdoğan takım olarak son haftalarda gösterdikleri kötü performansı ve düşüşü sonlandırmak istediklerini ve Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Kendi performansı ile ilgili ise son haftalarda daha fazla forma şansı bulduğunu ve bu şansı iyi kullanmaya çalışacağını ifade etti.

Lig'de inişler ve çıkışlar olduğunu ifade eden Doğan Erdoğan, "Son iki haftadaki performansımız iyi değil. Bunun farkındayız zaten ama lig maratonunda bazı inişler ve çıkışlar oluyor. Galatasaray gibi büyük takımlarla oynanacak maçlar bu dönemler için güzeldir. Çünkü bu girdaptan çıkmamız ekstra motivasyonla daha kolay oluyor. O yüzden biz Galatasaray maçına çıkış maçı olarak bakıyoruz. Bu maçtan sonra da art arda galibiyetler alarak puan durumumuz daha yükseğe çekmek istiyoruz" diye konuştu.

Takımın son iki haftadaki performansı ile ilgili ekip olarak değerlendirme yaptıklarını ve ders çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Bazen maç içerisinde istemediğiniz şeyler olabiliyor. Bazen motivasyon düşüklüğü, mental yorgunluk, idman yorgunluğu gibi sebepler performans düşüklüğüne neden olabiliyor. Ama hiçbir şey bu kötü performansa sebep olmamalı. Daha fazla savaşmamız ve daha fazla istememiz gerekiyor. Bunu da takım içerisinde konuşuyoruz. Son Giresunspor maçından sonra birbirimize daha çok sarılmamız ve yardım etmemiz gerektiğini konuştuk. Bunu da Galatasaray maçıyla göstermek istiyoruz. Çünkü zorlu maçların motivasyonu daha farklı oluyor. Kolay maçlarda motivasyon daha düşük oluyor. O yüzden fikstür zorluğu bazen bazı takımlara olumlu yansıyabiliyor. Biz de bunu hedefliyoruz" dedi.

Kendi performansı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve son haftalarda forma şansı bulduğunu dile getiren Doğan Erdoğan şunları söyledi:

"Şu an kendimi iyi hissediyorum. Son maçlarda daha çok forma şansı buluyorum. İlk 11'de başlayıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam da bana güveniyor. Takım arkadaşlarım da çok yardımcı oluyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğan ErdoğanGaziantepsporGalatasaray
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