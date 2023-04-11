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Dört büyük kulübün toplam borcu 22 milyar lirayı aştı

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor.

11 Nisan 2023 Salı 14:45
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Dört büyük kulübün toplam borcu 22 milyar lirayı aştı
İstanbul

Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya (1,1 milyar avro) ulaştı.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 yeni transferle başlayan siyah-beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor.

Süper Lig’de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5,99 milyar lira.

Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan ve yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Dört kulübün tüm varlıkları, toplam borcun 3’te 1’ine yetiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3’te 1’ini karşılıyor.

Kulüplerin 22,02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7,31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda kulüplerin öz kaynakları eksi14,71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrımenkuller vs) nakte çevirse de 14,71 milyar liralık (736 milyon avro) açık veriyor.

Kulüpler kalan 3 ayda da büyük açmazda

Dört kulübün kısa vadeli yükümlülüğü (Mart, nisan, mayıs) toplamda 10,46 milyar lirayken, ilişkili taraflardan (Dernek ve bağlı şirketler) diğer alacaklar hariç dönen varlıklar toplamı (kısa vadeli alacaklar) 3,53 milyar lira. Yani kulüpler, son 3 ayda yaklaşık 7 milyar liralık (347 milyon avro) kaynak sorunuyla karşı karşıya.

AA

Anahtar Kelimeler:
DörtbüyüklerinborcuBeşiktaşJKFenerbahçeSKGalatasaraySKTrabzonsporSK
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