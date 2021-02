Dubai’de Türkiye rekoru kıran Türker’in hedefi Tokyo Olimpiyatları

KÜTAHYA - 8 yıldır atletizm branşında piste çıkan özel sporcu Oğuz Türker, 100’den fazla madalya kazandı. 2019 yılında milli formayla çıktığı IPC Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türker, 52 ülkeden 471 sporcunun mücadele ettiği Dubai Para Atletizm Grand Prix'sinde dördüncü oldu. 4.09.92’lik derecesiyle Türkiye rekoru da kırdı. 800 metre ve bin 500 metrede hem pist hem de salon kategorilerinde Türkiye rekoru unvanını elinde tutan Türker’in yeni hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye adına madalya kazanıp, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek.



8 YILDA 100’DEN FAZLA MADALYA ALDI



Atletizme 8 yıl önce matematik dersinden kaçarak katıldığı yarışma ile başladığını anlatan Oğuz Türker, "Bir yarışma vardı. 'Derse girmeyelim oraya gidelim' dedik. O şekilde spora başladım. Ferdi branşta yarıştım. O yarışmada dördüncü olmuştum. 8 yıllık sporcuyum. 100’den fazla madalyam var. Aralarındaki en değerlisi Gençler Dünya Şampiyonu olduğum madalya. Bu benim için bir basamaktı. Şimdi en büyük hedefim, olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.



"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"



Dubai’deki yarışmada Türkiye adına yarışmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Türker, "Antrenörlerimizle çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Daha iyileri de olacak. Kıl payı saliselerle madalyayı kaçırdım. Her zaman rekor kırdım. Ailem çok destek oldu. Sonra antrenörüm. Artık antrenörümde ailemin içinde. Yeri geldi abilik, yeri geldi babalık yaptı. Bu süreçte çok önemli destek verdiler” diye konuştu.



"HAYALİMİZ OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK"



Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ise, Türker ile 8 yıl geçirdiklerini ve gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı. Piste her çıktıklarında hedeflerinin madalya olduğunu anlatan Güleç, "Her yarışma bizim için bir basamak. Hayalimiz Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemize bir madalya kazandırmak. Oğuz, en son gittiği Dubai’de dördüncü oldu. Üçüncülüğü kıl payı kaçırdı, ama bizi mutlu eden olay Türkiye rekoru kırmasıydı. Bu da ayrı bir mutluluk getirdi. Bunları yaparken tek başımıza değiliz. Bir sporcunun, her şeyiyle ilgilenmek kolay değil. Burada ailesinin çok büyük katkısı var. Özel Sporcular Federasyonu Başkanımız Birol Aydın gerçekten bizi destekliyor ve mutlu ediyor. Kütahya’da da yine kamu kurum ve kuruluşlarımız her türlü desteği sağlıyor. Belediye Başkanımız Alim Işık’a ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Feyzullah Gayret’e çok teşekkür ederiz. Özellikle tesislerimiz açısından salonumuzun ve tartan pistimizin olması büyük bir avantaj” dedi.



"PROFESYONEL BİR EKİP OLUŞTURULDU"



Mart ayında düzenlenecek Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya hedeflediklerini, sonrasında da olimpiyat kotasını alıp, Tokyo’da gerçekleştirilecek yarışmada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydeden Güleç, "Özel Sporcular Federasyonumuz bakanlığımızla işbirliğinde profesyonel bir ekip oluşturuldu. Bu ekiple, güzel yerlere gideceğimize inanıyorum. Federasyon Başkanımız Birol Aydın, bu ekibin üzerinde çok duruyor. Çocuklarımızın ileriye gitmesi için her an yanlarında” ifadelerini kullandı.