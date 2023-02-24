Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem bölgesindeki Dayanışma Obası'nda faaliyetler sürüyor

İstanbul

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri ile beraber AFAD koordinasyonunda başlanan projenin ilk aşaması çadır kurulumu, Kırgız ve Kazak yardım gönüllerinin de destekleriyle tamamlandı.

Dayanışma projesi, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Afet Sonrası Aileler için Çocuklara Psikososyal Yardım Projesi kapsamında çocuk ve yetişkin bireylerin psikolojik ve pedagojik açılardan da desteklenmesini öngörüyor.

Çocuklar için etkinlik alanları kurulacak

Dayanışma Obası bünyesinde çocuklar için etkinlik alanları da kurulacak.

Söz konusu alanlarda çocukların sosyalleşmesi ve planlı rehabilitasyon süreci geçirmeleri amaçlanıyor.

Bu amaçla çocukların alan uzmanlarından destek alabileceği çadırların yanı sıra oyun oynayarak sosyalleşebilecekleri, müzik dinleyerek motive olabilecekleri ve çizgi film izleyerek eğlenebilecekleri konsept alanlar da proje kapsamında yer alacak.

Açıklamada, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu zor süreçte, Kırgızistan ve Kazakistan Cumhuriyetleri’nin de destekleriyle geleneksel sporların doğasında bulunan birliktelik ruhunun, afet bölgelerinde gerçekleşecek olan 'dayanışma' odaklı etkinliklere taşınarak geleceğimize umut olacağına inanıyoruz." ifadelerine de yer verildi.