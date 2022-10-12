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Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

12 Ekim 2022 Çarşamba 16:41
Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun ardından, Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nı Anıtkabir'e getirdi. Anıtkabir'de düzenlenen törene; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Arda Günay, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Ampute Futbol Milli Takım sporcuları katıldı. TBESF Başkanı Muaz Ergezen, 'Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı' yazılı, kırmızı ve beyaz karanfillerin bulunduğu çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından takım, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. TBESF Başkanı Ergezen, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk; senin, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklısını severim' sözün ışığında ülkemiz sporcuları sayısız başarılara imza attı. Bugün huzurunda, vatanımız için gazi olmuş, çeşitli sebeplerden ötürü bir uzvunu kaybetmiş sporcuların başarısını paylaşmak için bulunuyoruz. Ampute Futbol Takımımız, 9 Ekim 2022 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde Dünya Şampiyonu olarak, bir kez daha İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, sporda engel olmayacağını gösterdi. Başarılarla dolu tarihimizden ilham alarak ilerlediğimiz camiamızda, sayısız başarılar ile huzuruna tekrar geleceğiz. Bizlere emanet ettiğiniz tüm değerleri, korkusuzca koruyacağız. Aziz ruhun şad olsun."

"AİLE OLMAYI BAŞARDIK"

Başkan Ergezen, törenin ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluğa inanarak hedefe kilitlendiklerini belirterek, "Şubat ayından bugüne 8 kamp yaptık. Dolayısıyla hem teknik olarak hem psikolojik olarak hem de donanım olarak hazırdık. Takımımızla birlik ve beraberlik ruhu içinde bir aile olmayı başardık. 'İnanınca ve buna uygun çalışınca Allah da nasip etti' diye düşünüyoruz. En başta sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri vardı, bize. Zaten Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye almamızın vesilesi de sayın Cumhurbaşkanımız. Ardından saatlerce gelip bizimle maçı seyretmesi, zaman ayırması, bizlerle beraber olması çok büyük bir manevi güçtü" ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE DÜNYADA BİR MARKA"

Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı'nın çıtayı çok yükseğe çıkardığını aktararak, "Artık insanların olmazsa olmaz bir beklentisi var bizlerle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ampute futbolu olarak Türkiye dünyada bir marka. Bununla ilgili de girişimlerde bulunuyoruz. Hem ampute futbolun paralimpik branş olması için hem de ampute futbolda Türkiye'nin kalıcı bir başarıya sahip olması için. 'Onu da ülkemize armağan edeceğiz' diye düşünüyorum" dedi.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin kalitesine de değinen Ergezen, "Hiç şüphesiz bu kardeşlerimiz, bu ligde oynayan sporcu kardeşlerimiz ve 'daha fazla sporcu sayımız olsun' diye arkadaşlarımızın bir görevi, misyonu var. Engelli camiasının spora katılmasını, sporun pozitif ve birleştirici ruhunu yaşamasını istiyoruz. Bu kardeşlerimiz bu liglerden çıkan çocuklar. Bunların getirmiş olduğu bir kalite var. Liglerimizde çok kaliteli sporcular var. Milli Takım'a çağıramadığımız sporcular var. Çünkü sayımız kısıtlı; ama çok kaliteli sporcularımız, çok kaliteli kardeşlerimiz var. 'Hiç şüphesiz onlar da büyük etkiler yaratacaktır' diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Ergezen, Türkiye Ampute Futbol Ligi'ndeki kulüp ve sporcu sayısının artmasını istediklerini söyledi. Ergezen, "Bir çağrıda bulunmak isterim ki büyük spor kulüplerimizin mutlaka; ama mutlaka ampute futbol kulüpleri olsun. Onlar rol model olsun, ön açan olsun. İnsanlara fırsat tanıyan kulüpler olsun. Birçok branşları var ama ampute futbolda da olmalarını saygıyla, arz ve talep ediyoruz" ifadelerini kulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli TakımıAnıtkabirZiyaret
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