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'Dünyanın en iyisi' Çukurova Basketbol'da

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2022 Cumartesi 16:15
'Dünyanın en iyisi' Çukurova Basketbol'da

MERSİN - ABD'deki Women's National Basketball Association (WNBA) tarafından 5 kez 'All-Star' olan,  2021 yılının 'En Değerli Oyuncusu' seçilen Jonquel Jones, yeni sezonda Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin formasını giyecek.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. 2022-2023 sezonu için sürdürülen transfer görüşmelerinde, WNBA 'de 2021 yılının 'En Değerli Oyuncusu' seçilen Jonquel Jones, yeni sezonda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin formasını giydirmek için renklerine bağladı.

Transfere ilişkin açıklama yapan Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, "5 kez WNBA 'All-Star' olan Jonquel Jones gibi bir dünya yıldızını kadromuza katmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda baştan sona üstün oynayarak kazandığımız final sonrası aynı rakibimize karşı Play-Off finalinde biri devşirme ana rotasyonumuzdaki 4 yabancı oyuncumuzu sakatlıklarından dolayı oynatamadık. Sporun içinde olası bu gibi durumlara karşı edindiğimiz tecrübe ve sporun bir bilim dalı olduğu bilinciyle daha doğru bir kadro mühendisliğiyle yola çıkmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Taraftarlarımızın şampiyonluk yarışında yanımızda olmalarını bekliyorum. Türk kadın basketboluna yeni bir vizyon katacağına inandığımız bu transferin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kadın basketbolunun en üst düzey skorerleri arasında yer alan, gösterdiği performansla WNBA'de 2021 yılının 'En Değerli Oyuncusu' seçilen 1994 doğumlu ve 1.98 boyundaki Jones, WNBA'de şampiyonluğun en güçlü adayı Connecticut Sun ile Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova BasketbolJonquel Jones
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