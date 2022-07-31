Dursun Özbek: Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray’dır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın geleceğine dair önemli kararlar almak üzere bir arada olduklarını dile getiren Dursun Özbek, “Tüm üyelerimize zamanlarını ayırıp, genel kurulumuza katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

1.5 ay önce göreve geldiklerini ifade eden Dursun Özbek, “Bu süreçte neler yaptığımızdan kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Size seçim dönemi bir söz vermiştik. Çok kısa bir sürede adamızdaki çalışmaları tamamladık. Sözümüzü tuttuk. Çalışmalarımız sadece bir gün durdu. O da bayramın birinci günüydü. Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası Adamız olacak. Özellikle Avrupa Yakası’nda üyelerimizin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, artık eskisi gibi adamız da var. Bunu başardığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Ayrıca, adamızdaki tapulu arsamızın yanında yer alan Milli Emlak’a ait bölümlerinin irtifak hakkını 30 yıllığına Galatasaray’ın kullanımına aldık” diye konuştu.

“KEMERBURGAZ ARAZİSİNİN GALATASARAY’IN GELECEĞİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Kemerburgaz’da yeni yapılacak tesis hakkında konuşan Dursun Özbek, “Kemerburgaz arazisinin Galatasaray’ın geleceği için çok değerli olduğuna inanıyorum. Kemerburgaz’da Milli Emlak’a ait 3 parselin üst kullanım hakkını 30 yıllığına aldık. Eğer bugün sizin teveccühünüzle yetkiyi alırsak, Galatasaray’ımızın geleceğini bu araziye kuracağımız futbol takımı ve altyapı tesisleriyle inşa etmeyi planlıyoruz. Sevgili arkadaşlar sadece bugünün başarılarını değil Galatasaray’ımızın geleceğini buradan yetişen gençlerle garanti altına alacağız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILI GALATASARAY’DIR”

Özbek, “Biliyorsunuz, önümüzdeki sene Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Galatasaray, şanlı tarihiyle; fikri hür, vicdanı hür duruşuyla; eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyetimizin en değerli spor kulübü olmuştur ve olmaya devam edecektir. Cumhuriyet’in 100’ü Galatasaray’dır” diye konuştu.

Temkinli olduklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bu amaçla, en iyi kadroları kurup, özlediğimiz sportif başarılara ulaşmak için çalışıyoruz. Ama şunu unutmamalıyız; bu görev bana ve ekip arkadaşlarıma emanet edildi. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek zorundayız. Galatasaray’ın bir lirasının bile hesabını yaparak hareket etmemiz gerekiyor. Bu tavrımızdan vazgeçmeyeceğimizi burada bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.

Yapılan proje çalışmaları hakkında konuşan Özbek, “Arkadaşlarımızla beraber bugünkü gündem için detaylı bir çalışma yaptık. Tamamıyla şeffaf, sadece yapılmak istenen projelere yönelik bir yetkiyi genel kurulun takdirine sunuyoruz. Genel, ucu açık bırakılmış bir yetki talep etmiyoruz sevgili arkadaşlar. Galatasaray tarihinde ilk defa, yönetim olarak kendimizi sınırlandırarak, 4 aşamalı denetim ve onay sürecini de bu yetkiye dahil ettik. Bu yetki ile gerçekleştirilecek ihale süreçlerinin yöntemi ve projeler neticesinde oluşacak gelirin nasıl kullanılacağına dair bilgileri de arkadaşlarım birazdan detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacak. Bu yaklaşımımızın önümüzdeki dönemlere örnek olmasını ümit ediyorum” diye konuştu.

Son olarak Galatasaraylıların birlik içerisinde olmalarının gerektiğini söyleyen Özbek, “Bugün sizden yetki istediğimiz konuların hepsinin üzerinde detaylı bir şekilde çalışıldı, tüm hesapları yapıldı. Üzerimizdeki borç ve faiz yükünün azaltılmasının yanında yarına daha güçlü bir Galatasaray bırakmak için de bu projelerin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu projelerden daha önemlisi de bizim tüm Galatasaraylılar olarak birlik olmamız. Galatasaray’ı daha iyi günlere ulaştıracaksak, bunu hep birlikte çalışarak başaracağız. Bunun için, sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” İfadelerini kullandı.