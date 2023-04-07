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Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

07 Nisan 2023 Cuma 21:58
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Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinin ardından kulüp sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalar suretiyle sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline gönderdi.

Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi de sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildi.

Ahmet Nur Çebi ise Beşiktaş'ın 5 Nisan Çarşamba günü kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle, sportmenliğe aykırı hareketten disipline sevk edildi. Hukuk Müşavirliği siyah-beyazlı kulübü de disipline sevk etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan mücadelede kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da PFDK'ye gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DursunÖzbekAhmetNurÇebiProfesyonelFutbolDisiplinKurulu
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