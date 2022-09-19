Dursun Özbek: Yusuf Demir için temaslarımız sürüyor

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Temasımız, çabamız Yusuf Demir'in Türk milli takımına kazandırılması" dedi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aras Kargo ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için temaslarının sürdüğünü dile getiren Dursun Özbek, genç futbolcunun milli takıma kazandırlması gerektiğini vurguladı.



Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde: "Yusuf Demir ile ilgili elbette temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz, çok genç. Bu genç yaşta son derece başarılı hamleleri, başarılı performansı olmuş. Özellikle Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada temaslarımız var. Federasyonumuzun buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Neticede temasımız, çabamız Yusuf Demir'in Türk milli takımına kazandırılması ve performansı ile milli takımda başarı getirmesi yönünde olacaktır."