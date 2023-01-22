Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanları...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 57...
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...

Eda Nur Tulum'dan 400 metrede iki günde 2 rekor

Milli atlet, 20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Şampiyonası'nda 400 metrede dün kırdığı 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi

22 Ocak 2023 Pazar 18:11
Eda Nur Tulum'dan 400 metrede iki günde 2 rekor

Milli atlet Eda Nur Tulum, Bursa'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Şampiyonası'nda 400 metrede iki günde 2 rekor kırdı.
Ay-yıldızlı atlet, organizasyonun ilk gününde 400 metrede 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu. Eda Nur, 400 metre seçmelerinde 54.95 koşarak Derya Yıldırım'a ait (55.07) 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmıştı.
Genç atlet, şampiyonanın ikinci günündeki 400 metre finalinde de 54.38 saniyelik derecesiyle rekorunu geliştirdi.
Performansıyla dikkati çeken sporcu, final yarışının ardından sevinç yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AtletizmAtletEda Nur TulumRekor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans