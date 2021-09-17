Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1418.03
ALTIN
487.95
DOLAR
8.6108
STERLİN
11.8898
EURO
10.1525
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...

Edirne'de 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 14:38
0 Okunma
Edirne'de 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' başladı

EDİRNE - Edirne'de faaliyet gösteren Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' startı, Trakya Üniversitesi'nin Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesislerinden verildi. Etkinliğe yurt içi ve yurt dışından katılan 100'e yakın bisiklet sever Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarına bisiklet turları düzenleyecek.

Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından gelen 100'e yakın bisiklet sever, ARDABİS tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali'nde buluştu. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarına düzenlenecek bisiklet turlarını kapsayan festivalin startını Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu verdi. Açılışta konuşan Vali Ekrem Canalp, yapımına başlanan "3 Nehir 1 Projesi" çerçevesinde 30 kilometrelik bisiklet yolunun kente kazandırılacağını, bunun dünya rekoru olacağını söyledi.

Yapılacak parkurun Türkiye ve Dünya'da eşine rastlanmayacak kadar güzellikte olacağını söyleyen Vali Canalp, "30 kilometreli bisiklet parkuru emin olun ki Türkiye'de ve dünyada eşine rastlanmayacak kadar güzellikte bir alan olacak. 3 Nehir 1 Şehir Projesi için nehir zemininde sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında nehirlerin etrafında dinlenme alanları ve bisiklet yolları oalcak. Bu bisiklet yollarının toplam uzunluğu 30 kilometre olacak. Bu dünya rekoru olacak" dedi.

Belediye Başkanı Gürkan da kentte bisiklet yollarının genişletilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Gürkan, "Bisiklet sağlıklı yaşam için önemli. Edirne'de bisiklet kullanımı son 10 yıldır ciddi bir ivme kazandı bu bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Edirne'de 3 gün pedal çevirecek 100 sporcu, Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan kamp alanında konaklayıp, gün içinde düzenlenecek etkinliklerle gezerek, kent tanımına da destek verecekleri belirtildi.

Konuşmaların ardından ARDABİS Başkanı Mehmet Fidan, Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan ve Rektör Tabakoğlu'na forma hediye etti. Festivalin, 19 Eylül Pazar günü sona ereceği belirtildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası 3 Kapı Bisiklet FestivaliEdirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi
Beşiktaş, Antalya deplasmanına Necip-Montero ikilisiyle çıkacak
Beşiktaş, Antalya deplasmanına Necip-Montero ikilisiyle çıkacak
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans