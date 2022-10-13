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Ege Rallisi 31'inci kez start alacak

13 Ekim 2022 Perşembe 14:27
Ege Rallisi 31'inci kez start alacak

İZMİR - Ege Bölgesi'nin en köklü motorsporları organizasyonu olan Ege Rallisi, bu sezon 31'inci kez düzenlenecek. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olan Royal Teos Ege Rallisi, 15-16 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından organize edilecek. Seferihisar'da gerçekleşecek olan ralli, 15 Ekim Cumartesi saat 11.00'de Royal Teos Thermal Resort Clinic&Spa önünde yapılacak olan seremonik start ile başlayacak. Seferihisar Pazarı'nın servis alanı olarak kullanılacağı rallide ekipler, ilk gün Williams ve Beyler etaplarını ikişer kez geçtikten sonra organizasyonun ikinci günü olan 16 Ekim Pazar günü Royal Teos ve Berkem Motors etaplarını iki kez geçecek. 

Ralli, 16 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Sığacık'ta yer alan Teos Marina'daki finiş podyumunda son bulacak. Organizasyonda 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası'nın ödülleri de sahiplerini bulacak. Ralli öncesinde Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk sırada Toksport WRT takımı adına yarışan Orhan Avcıoğlu, ikinci sırada BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova, üçüncü sırada ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan yer alıyor. Takımlarda ise birincilik Toksport WRT ekibinde, ikincilik BC Vision Motorsport'ta, üçüncülük ise GP Garage My Team takımında bulunuyor. Markalar Şampiyonasında liderliği Castrol Ford Team Türkiye göğüslerken, ikinci sırada Renault Clio Throphy Türkiye, üçüncü sırada ise Fiat Motorsporları bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirEge Rallisi
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