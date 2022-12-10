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Ekrem Memnun, Çukurova Basketbol'da

ING Kadınlar Süper Ligi'nde liderlik koltuğunu ele geçirse de Euroleague'de istenen sonuçları alamayan Çukurova Basket Mersin Yenişehir, Famila Schio yenilgisinin ardından yollarını ayırdığı antrenör Emre Vatansever'in yerine A Milli Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Ekrem Memnun'u getirdi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:33
Ekrem Memnun, Çukurova Basketbol'da

Kadın Basketbolu'nun en önemli isimlerinden biri olan ve Galatasaray ile Türk takımlarının kazandığı ilk Euroleague şampiyonluğunda imzası bulunan Ekrem Memnun, Euroleague'de istenen sonuçları alamayınca yollarını ayırdığı antrenör Emre Vatansever'in yerine Çukurova Basket Mersin Yenişehir'e getirildi. Daha önce de yürüttüğü Kadın Milli Takımı antrenörlüğüne kısa süre önce yeniden getirilen Ekrem Memnun, ilk döneminde 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ING Kadınlar Süper LigiKadınBasketbolEkrem MemnunÇukurova Basketbol
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