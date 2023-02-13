Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,94
DOLAR
18,84
STERLİN
22,73
EURO
20,13
Teknik Eleman Alım İlanı
Teknik Eleman Alım İlanı
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 4/B...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik...

Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:10
Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı

İSTANBUL - Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre Çolak, ardından İspanya'nın Deportivo la Coruna takımına transfer olmuştu. İspanya'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wehda forması giyen milli futbolcu, daha sonra tekrar Deportivo'ya transfer olmuş ve 6 ay boyunca eski takımının formasını giymişti.

2021 yılında Türkiye'ye dönen Emre Çolak, sırasıyla Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe'de futbol hayatını sürdürdü. Geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, imzayı attıktan 17 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emre ÇolakFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek
Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek
Yeni Malatyaspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor ligden çekildi
NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi
NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans