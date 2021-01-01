Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satılıyor
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...

Emre Sakçı'ya büyük onur

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ocak 2021 Cuma 15:46
0 Okunma
Emre Sakçı'ya büyük onur

İZMİR - 2020 yılında Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru kırıp birçok yarış kazanan İzmirli sporcu Emre Sakçı, "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü. Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden, "SwimSwam" tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama kısa kulvar ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 3 rekor birden kıran milli gururumuz Emre, yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü oldu. 2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de Türkiye olmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emre Sakçıya Büyük Onur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor
Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor
Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki: "Ayıptır, günahtır"
Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki: "Ayıptır, günahtır"
Galatasaray'ın devre arası transfer politikası şekilleniyor
Galatasaray'ın devre arası transfer politikası şekilleniyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans