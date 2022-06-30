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Ergin Ataman: İki galibiyetle bir üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Haziran 2022 Perşembe 14:08
Ergin Ataman: İki galibiyetle bir üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli

İSTANBUL -  A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "İngiltere maçı büyük önem taşıyor. Çünkü bu gruptan puanları taşıyarak çıkacağız. Yunanistan'a karşı iki mağlubiyet olduğu için orada ciddi dezavantajımız var. İngiltere daha önce Yunanistan'ı, İngiltere'de yendiği için İngiltere'de 1 galibiyetle çıkıyor. Biz de İstanbul'da İngiltere'yi yendiğimiz için biz de 1 galibiyetleyiz. İngiltere'yi orada yenip, iki galibiyetle bir üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki son maçında 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ay-yıldızlılarda başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

İngiltere'yi deplasmanda mağlup ederek bir üst tura 2 galibiyetle çıkmak istediklerini söyleyen Ergin Ataman, "Son iki haftadır tam kadro çalışıyoruz. Play-off finalinde mücadele eden oyuncularımız ve benimle katılmamla beraber, teknik ve taktik hazırlıklarımızın da sonuna doğru yaklaştık. Grupta Yunanistan ile daha önce oynanan iki maçı kaybetmişiz. İngiltere ile İstanbul'a oynanan maçta kazandık. Grupta Beyaz Rusya'nın devre dışı kalması ile beraber aslında her gruptan 3 takım bir üst gruba çıkıyor. Ağustos ayında başlayacak esas son, çaprazdan gelecek Sırbistan, Letonya ve büyük ihtimalle Belçika ile eşleşecek olan bir grup var. İngiltere maçı büyük önem taşıyor. Çünkü bu gruptan puanları taşıyarak çıkacağız. Yunanistan'a karşı iki mağlubiyet olduğu için orada ciddi dezavantajımız var. İngiltere daha önce Yunanistan'ı, İngiltere'de yendiği için İngiltere'de 1 galibiyetle çıkıyor. Biz de İstanbul'da İngiltere'yi yendiğimiz için biz de 1 galibiyetleyiz. İngiltere'yi orada yenip, iki galibiyetle bir üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak. Sonuçta ülke basketbollarına baktığınız zaman İngiltere basketbolu ile Türk basketbolu arasında çok ciddi farklar var. Ama şunu biliyoruz ki bu tip milli maçlarda bu tarz ülkelerin takımların özellikle kendi sahalarında çok baskılı, etkili oyunlar oynayabiliyorlar. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek. İyi bir kadromuz var. Kendimize güveniyoruz. İngiltere maçından galibiyetle dönüp ilk bölümü tamamlayacağız. Ondan sonra 1 Ağustos'tan itibaren hem Dünya Kupası elemelerinin esas önemli kısmına geçeceğiz. 26-28 Ağustos'ta çaprazdan gelecek iki takımla oynayacağız. Hemen esas hedefimiz olan, daha önce kendimize madalya ve şampiyonluk hedefi koyduğumuz Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bunun da hazırlıkları tam kadro olarak 1 Ağustos'tan itibaren devam edecek. Kadroyu en son dün 16 kişiye indirdik. 16 kişi İngiltere'ye gideceğiz. Ufak tefek sakatlığı olan oyuncularımız var. Berk'in bir sakatlığı var. Muhsin'in burnu kırıldı antrenmanda. Orada nihai kadroyu tespit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ergin AtamanDünya Kupası
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