Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
PTT lojmanı satılacak
PTT lojmanı satılacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...

Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 24'üncü haftasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2021 Pazar 08:08
0 Okunma
Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor

Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını altını çizerek, şunları söyledi: "İlk yarı rakip daha çok topla oynadı ama ona rağmen yakaladığımız net pozisyonlar vardı. İyi değerlendiremedik. İkinci yarı 53'üncü dakikada golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe'ydi, tek kale oynayan bir takım vardı. Daha çok gol pozisyonuna giren takım bizdik. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik."

"BEN OFSAYT OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ofsayttan iptal edilen golün ofsayt olmadığını düşündüğünü kaydeden Bulut, "Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım. Kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Önümüzde 17 maç var, biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminiz. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yorum yapmak istemiyorum. Sadece çizgi ile ilgili doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Çizgiyi nereden, nasıl alıyorlar? Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayErol BulutFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans