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Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:19
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Eskişehirspor, Adanaspor maçında ilk galibiyetini almak istiyor

ESKİŞEHİR - TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenmanda, tedavileri devam eden Sunday Alimi, Bedirhan Altunbaş ve Muhammet Yahya Akbulut ile Ümit Milli Takımı kampında bulunan Bilal Ceylan ve Furkan Balaban yer almadı. Bu sezon çıktığı 18 karşılaşmadan 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Eskişehirspor'da futbolcular, Adanaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirsporAdanaspor Maçı
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