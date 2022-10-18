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Eskişehirspor’a 500 bin liralık destek

Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor’dan transfer ettiği Erkan Zengin’in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya, TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği ile Eyüpspor 250’şer bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

18 Ekim 2022 Salı 10:12
Eskişehirspor’a 500 bin liralık destek

TFF 3’ünci Lig 1’inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor’dan eski oyuncusu Erkan Zengin’i 400 bin Euro’ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro’yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için başlatılan kampanyada toplanan bağışlar 294 bin lirayı geçti.

500 BİN LİRALIK DESTEK GELDİ

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesaplarından dosya kapat kampanyasına, TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği ile Eyüpspor’un 250’şer bin lira destek olduğunu ifade ederek, “Futbol kardeşliktir. Futbol dostluktur. TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği 250 bin TL, Eyüpspor Kulübü 250 bin TL, toplam 500 bin TL maddi bağışı Trabzonspor Kulübü'ne yatırarak Eskişehirspor’un yaşaması için destek olacaklarını açıklamışlardır” dedi.

Başkan Şimşek’in açıklamasının ardından taraftarlar hem TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği hem de Eyüpspor’a destek mesajları yayınlayarak teşekkür etti. Eskişehirspor’un eski oyuncularından Alper Potuk da kampanyaya 100 bin lira bağışlayıp destek olmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirsporDestekTFFKulüpler BirliğiEyüpsporBağışErkan Zengin
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