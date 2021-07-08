EURO 2020'de finalin adı İtalya-İngiltere oldu

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka kozlarını paylaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'de başlayan maçta Danimarka 30'uncu dakikada Mikkel Damsgaard ile 1-0 öne geçti. Turnuvadaki ilk golünü yiyen İngiltere, 39'uncu dakikada Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmaların ilk devresi oynanırken 102'nci dakikada Raheem Sterling'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Hollandalı hakem Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi. 104'üncü dakikada kullanılan atışta İngiltere'de Harry Kane topun başına geçti. Kane'in vuruşunda kaleci Schmeichel topu çeldi. Pozisyonu takip eden Kane, fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Yıldız oyuncu bu golle İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanının sahibi efsane isim Gary Lineker'i yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İngiltere, Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İtalya 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de kupa maçına çıkacak.