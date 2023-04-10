Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.026,32
ALTIN
1.238,18
DOLAR
19,27
STERLİN
24,01
EURO
21,02
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Evinin enkazından çıkartılan Hataylı sporcu, hedeflerinden vazgeçmeyerek başarıya ulaştı

Depremin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkazdan çıkartılan Barış Üstün, zorluklara rağmen hedeflerinin peşinde koşarak Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda ikinci oldu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 12:12
0 Okunma
Evinin enkazından çıkartılan Hataylı sporcu, hedeflerinden vazgeçmeyerek başarıya ulaştı
Hatay

Mustafa Kemal Mahallesi'nde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'na hazırlanan 26 yaşındaki Barış Üstün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere evde yakalandı.

Evlerinin bir bölümü yıkılan Üstün, yaklaşık bir saat enkazda kaldı. Ayağından yaralanan Üstün, komşularının yardımıyla enkazdan çıkartıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Üstün'ün şampiyonaya hazırlandığı spor salonu da depremde yıkılınca Adana'ya yakınlarının yanına gitti.

Madalyayı annesine moral olsun diye hediye etti

Üstün, Adana'da da salonların kapalı olmasından dolayı Şırnak'ın Cizre ilçesinde kendisi gibi şampiyonaya hazırlanan arkadaşının yanına yerleşti.

Bir süre sonra çalışmalarına Antalya'da devam eden Üstün, daha sonra da İzmir'e geçti.

Depremin acısına rağmen çalışma azminden vazgeçmeyen genç sporcu, 1 Nisan'da İzmir'deki Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda yaklaşık 500 sporcunun katıldığı ve kendi kategorisindeki 14 kişi arasında 2. oldu.

İskenderun'a gelen Üstün, madalyayı çadırda kalan annesine moral olsun diye hediye etti.

Hiç pes etmedi, aralıksız çalıştı

Üstün, AA muhabirine, depremde önce gardırop ardından molozlar üzerine düşmeye başladığını, öleceğini düşündüğünü söyledi.

Deprem sabahı antrenmana gideceğini aktaran Üstün, çantasını hazırlayıp yatağının yanına bıraktığını dile getirdi.

Enkazdan kurtarılınca aklına çantasının geldiğini anlatan Üstün, şöyle konuştu:

"Beni enkazdan çıkartanlara ilk olarak 'Ağabey çantam içeride. Benim yarışmam var. Lütfen o çantayı da alır mısınız, antrenmanlara gideceğim.' dedim. Sağ olsunlar, onlar da çantayı aldılar. Hayalim vücut geliştirmede başarılar elde etmekti. O kupayı, madalyayı almak benim hayattaki en büyük hayallerim arasında yer alıyordu. Asla pes etmedim."

"Depremin psikolojik etkisini spora sarılarak atlatmaya çalıştım." diyen Üstün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beni bu zorlu süreçte psikolojik olarak ayakta tutabilecek tek şeyin hedeflerime koşmak olduğunu biliyordum. Böyle hareket etmeseydim, sıkıntılarım artacaktı. Depremden sonra da düzenli ve disiplinli şekilde antrenmanlarıma devam ettim. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Çok şükür başarıya ulaşabildim, hayallerime kavuştum."

AA

Anahtar Kelimeler:
VücutGeliştirmeveFitnessŞampiyonasıBarışÜstünHatayİskenderun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'dan son 5 sezonun en kötü performansı
Trabzonspor'dan son 5 sezonun en kötü performansı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor
Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkardı
Beşiktaş galibiyet serisini 5 maça çıkardı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans