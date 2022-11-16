Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.726,61
ALTIN
1.066,57
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
22,16
EURO
19,40
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±...
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...

EyÃ¼pspor SÃ¼per Lig'e gÃ¶z kÄ±rpÄ±yor

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:31
EyÃ¼pspor SÃ¼per Lig'e gÃ¶z kÄ±rpÄ±yor

Ä°STANBUL -Â Â Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadro kuran ve iddiasÄ±nÄ± gÃ¶steren EyÃ¼pspor, 13 hafta sonunda en yakÄ±n rakibi Samsunspor'un 7 puan Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez yÃ¶netiminde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 13 maÃ§ta 9 galibiyet elde eden eflatun-sarÄ±lÄ±lar SÃ¼per Lig hedefine en yakÄ±n takÄ±m konumunda. Bu sezon evinde oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§Ä± da kazanan EyÃ¼pspor, farkÄ± da iÃ§ saha performansÄ±yla yarattÄ±.Â EyÃ¼pspor, bu sezon tek yenilgisini 4'Ã¼ncÃ¼ haftada deplasmanda Bodrumspor karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±. Ä°stanbul ekibi bu sezon baÅŸÄ± kadrosunu; Harun Tekin, Alpaslan Ã–ztÃ¼rk, UÄŸur Demirok, Ã–mer Bayram, Ryan Babel, Recep Niyaz, Sinan Kurt, Emeka Eze gibi isimlerle gÃ¼Ã§lendirirken forvet oyuncularÄ±ndan da ciddi katkÄ± aldÄ±.

EMEKA EZE'DEN 6 GOL, 2 ASÄ°ST

EyÃ¼pspor'un sezon baÅŸÄ± KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'nden transfer ettiÄŸi Emeka Eze, yalnÄ±zca golleriyle deÄŸil yaptÄ±ÄŸÄ± asistlerle de dikkat Ã§ekiyor. 6 gol, 3 asistlik performansla gÃ¶z dolduran NijeryalÄ± santrfor TÃ¼rkiye macerasÄ±nÄ±n en verimli gÃ¼nlerini geÃ§iriyor. Adana Demirspor'un SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselmesinde pay sahiplerinden tecrÃ¼beli isim Pa Dibba da 3 gol, 3 asistlik performansla takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±. EyÃ¼pspor, geÃ§en sezon Play-Off YarÄ± Finali'nde BandÄ±rmaspor'a elenerek SÃ¼per Lig hayaline veda etmiÅŸti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyÃ¼psporSÃ¼per Lig
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi: Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ±na sahibiz
Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi: Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ±na sahibiz
Tekvandoda Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼
Tekvandoda Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼
A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rbistan deplasmanÄ±nda kaybetti
A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rbistan deplasmanÄ±nda kaybetti
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans