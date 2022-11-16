EyÃ¼pspor SÃ¼per Lig'e gÃ¶z kÄ±rpÄ±yor

Ä°STANBUL -Â Â Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadro kuran ve iddiasÄ±nÄ± gÃ¶steren EyÃ¼pspor, 13 hafta sonunda en yakÄ±n rakibi Samsunspor'un 7 puan Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.



Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez yÃ¶netiminde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 13 maÃ§ta 9 galibiyet elde eden eflatun-sarÄ±lÄ±lar SÃ¼per Lig hedefine en yakÄ±n takÄ±m konumunda. Bu sezon evinde oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§Ä± da kazanan EyÃ¼pspor, farkÄ± da iÃ§ saha performansÄ±yla yarattÄ±.Â EyÃ¼pspor, bu sezon tek yenilgisini 4'Ã¼ncÃ¼ haftada deplasmanda Bodrumspor karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±. Ä°stanbul ekibi bu sezon baÅŸÄ± kadrosunu; Harun Tekin, Alpaslan Ã–ztÃ¼rk, UÄŸur Demirok, Ã–mer Bayram, Ryan Babel, Recep Niyaz, Sinan Kurt, Emeka Eze gibi isimlerle gÃ¼Ã§lendirirken forvet oyuncularÄ±ndan da ciddi katkÄ± aldÄ±.



EMEKA EZE'DEN 6 GOL, 2 ASÄ°ST



EyÃ¼pspor'un sezon baÅŸÄ± KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'nden transfer ettiÄŸi Emeka Eze, yalnÄ±zca golleriyle deÄŸil yaptÄ±ÄŸÄ± asistlerle de dikkat Ã§ekiyor. 6 gol, 3 asistlik performansla gÃ¶z dolduran NijeryalÄ± santrfor TÃ¼rkiye macerasÄ±nÄ±n en verimli gÃ¼nlerini geÃ§iriyor. Adana Demirspor'un SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselmesinde pay sahiplerinden tecrÃ¼beli isim Pa Dibba da 3 gol, 3 asistlik performansla takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±. EyÃ¼pspor, geÃ§en sezon Play-Off YarÄ± Finali'nde BandÄ±rmaspor'a elenerek SÃ¼per Lig hayaline veda etmiÅŸti.