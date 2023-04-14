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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu.

14 Nisan 2023 Cuma 13:49
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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu
İstanbul

Fatih Kulaksız, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak.

Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.

Eyüpspor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArdaTuranEyüpsporKulübüFatihKulaksız
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