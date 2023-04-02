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F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

02 Nisan 2023 Pazar 17:45
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F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Ankara

3 kez kırmızı bayrağın çekildiği ve güvenlik araçlarının birçok kez piste girmek zorunda kaldığı sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentindeKİ 5,2 kilometrelik Albert Park Pisti'nde, 58 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen, Büyük Britanyalı Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton'a ilk turda geçilerek geriye düştü. Charles Leclerc'in aracının, Lance Stroll ve Alex Albon'un araçlarıyla kazaya karışmasının ardından yarışta ilk kırmızı bayrak çekildi. Doğru lastik tercihinin yardımıyla ikinci startta bu kez üstün bir performans sergileyen Verstappen, birkaç etap sonunda liderliği ele geçirdi.

Kevin Magnussen'in duvara çarpması nedeniyle ikinci kırmızı bayrağın çekildiği yarışta heyecan, son ana kadar üst noktada kalmaya devam etti. Yarışa son iki tur kala, bir kez daha kırmızı bayrak çekildi ve start çizgisinde zirvedeki yerini bırakmayan Hollandalı pilot, 2:32:38.371'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerek bu sezon ikinci, kariyerinin ise 37. Formula 1 zaferine ulaştı.

Bir ara yarışın liderliğine yükselmesine rağmen Verstappen'in ataklarına iyi cevap veremeyen Hamilton, liderin 0.179 saniye ardında ikinci olarak bu sezon ilk kez podyuma çıktı. Aston Martin takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso ise liderin 0.769 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma kalmayı başardı.

Kazalar ve araçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle Ferrari'den Leclerc, Mercedes'ten Russell, Alpine Renault'tan Pierre Gasly ile Esteban Ocon, AlphaTauri'den Nyck De Vries, Willams'tan Logan Sargeant ile Albon ve Haas'tan Magnussen, yarışı tamamlayamayan pilotlar oldu.

Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 30 Nisan'da düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 54

3. Fernando Alonso (İspanya): 45

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 38

5. Carlos Sainz (İspanya): 20

Lance Stroll (Kanada): 20

Takımlar

1. Red Bull: 123

2. Aston Martin: 65

3. Mercedes: 56

4. Ferrari: 26

5. McLaren: 12

AA

Anahtar Kelimeler:
AvusralyaSpor
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