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Farklı ülke ve kültürler, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta buluştu

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, minik futbolcular ve ailelerini farklı kültürlerle buluşturdu.

09 Nisan 2023 Pazar 12:23
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Farklı ülke ve kültürler, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta buluştu
İzmir

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık bin 500 sporcu, hem sahada mücadele etti hem de yeni arkadaşlıklar kurdu.

Organizasyon için İzmir'e gelen sporcular ve veliler, yaptıkları açıklamada burada bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karabağlı oyuncular ve aileleri mücadeleden memnun

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da oynayan oğlunu izlemek için İzmir'e geldiğini söyleyen Fatime Novruzova, "Heyecanlı ve stresli bir turnuva oluyor. Güçlü takımlar da var." dedi.

Annesinin desteğini yanında hissettiğini belirten 12 yaşındaki Hüseyin Novruzlu ise "Benim ve arkadaşlarım için çok iyi bir turnuva oluyor. Birlikte maçlar yapıyoruz. Selamlaşıyoruz. Otobüsle birlikte gidip geliyoruz. Arada kaybediyoruz onlara, bazen de yeniyoruz. Her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

Karabağ takımının diğer oyuncusu Hasan Mürşützade, "Bu sadece futbol. Burada yenmek ve yenilmek de var." diye konuştu.

Güney Afrika'dan İzmir'e 24 saatten fazla uçarak geldiler

Dansları ve futboluyla turnuvanın en dikkat çekici takımlarından biri olan Güney Afrika temsilcisi TS Galaxy'de forma giyen Siyanda Twala, İzmir'i çok beğendiğini söyledi.

Twala, "24 saati aşkın bir uçuşla gelmemize rağmen yeni insanlarla tanışmak çok güzel bir macera. İzmir'de eğleniyoruz." açıklamasında bulundu.

Oğluyla gurur duyduğunu ve elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduğunu kaydeden baba Mbongeni Twala, "Buraya gelerek onları izlemek müthişti. Ayrıca, farklı takımları bir arada gördüğüm için de çok mutluyum. Chelsea ve Leverkusen takımlarındaki çocuklar da bizi destekledi. Bize ihtiyacımız olan desteği verdi." şeklinde konuştu.

"Portekiz'de edindiği tecrübeden çok farklı"

Portekiz ekibi Benfica'nın forması giyen ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Santiago Prudencio, iyi bir takım olduklarını, farklı ülke temsilcileriyle oynamaktan heyecan duyduğunu aktardı.

Organizasyonun çok düzenli şekilde yapıldığını anlatan minik futbolcunun annesi Aline Contente, "Oğlumun farklı kültür ve ülkelerden gelen çocuklarla oynaması, Portekiz'de edindiği tecrübelerden kesinlikle çok farklı. Bu çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Uluslararası12YaşAltıİzmirCupFutbolTurnuvasıAltınorduİzmir
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