Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-1

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Fatih Karagümrük'ün gollerini 46'ncı dakikada Ndao ve 90+11'inci dakikada Mevlüt attı. Galatasaray'ın tek golü ise 90+6'ncı dakikada Diagne'den geldi.