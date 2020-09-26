Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: 2-0

8'inci dakikada Mert Günok'un uzun topunda ceza sahası çaprazında topla buluşan Crivelli'nin sert şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

12'nci dakikada Demba Ba'nın ceza sahası dışından sert şutu kalenin yanından auta çıktı.

28'inci dakikada Karagümrük etkili geldi. Sol kanatta Darri'nin yerden pasında Ramazan topun üstünden atladı. Topla buluşan Ndao'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı şut yandan auta çıktı.

47'nci dakikada Karagümrük korner vuruşunda golü buldu. Biglia'nın kullandığı korner vuruşunda ön direkte Mevlüt topu kafayla karşı direğe aşırttı, Roco arka direkte toplu ağlarla buluşturudu: 1-0.

51'inci dakikada Hasan Alinin ortasında topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

61'inci dakikada Visca'nın uzaktan şutu kaleci Viviano'da kaldı.

62'nci dakikada Demba Ba'nın ceza sahası dışından sert ve etkili şutu üstten auta çıktı.

90'ıncı dakikada Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ndao'nun pasında Sabo'nun sert şutu direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90+3'üncü dakikada Mete'nin şutunda kaleci Viviano'dan dönen pozisyonda Guldbrandsen'in şutu direkten döndü.

Mücadeleyi Karagümrük 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

BAŞAKŞEHİR HEM GOLE, HEM PUANA HASRET

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonluk kupasıyla kapatan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk üç haftasında deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.