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Fatih Terim hastaneye sevk edildi

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Aralık 2021 Salı 19:28
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Fatih Terim hastaneye sevk edildi

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."

DHA

Son Güncelleme: 08.12.2021 09:18
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimHastaHastane
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